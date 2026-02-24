快訊

汪小菲升格三寶爸 張蘭喜曝媳婦馬筱梅產下金孫「小馬寶」

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

初二回娘家被婆婆指責「這裡才是妳家」 媳見小姑行為怒轟：雙標

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友初二自己坐車回娘家，卻被婆婆指責「這裡才是妳家」。圖／AI生成
一名女網友初二自己坐車回娘家，卻被婆婆指責「這裡才是妳家」。圖／AI生成

婆媳之間如果能尊重彼此、互相體諒，家庭關係便能更加和睦。一名女網友發文，表示第一年結婚後，過年初二時跟老公發生爭執，便自己坐車回娘家，卻被婆婆指責「這裡才是妳家」，然而小姑卻能夠在娘家待到初七，讓她怒喊「婆婆雙標」。

一名女網友在Dcard發文，表示她第一年結婚時，過年除夕、初一皆是跟婆家一起過，初二本打算回娘家，但當天因不想放假還要幫婆婆煮晚餐，與老公產生一些不愉快，因此她自己收拾行李，坐車回娘家過年。

原PO坦言自己不告而別的確有錯，也跟婆婆道歉過了，但婆婆還是在訊息中說：「現在這裡才是妳的家哦，大過年突然跑回娘家不好吧，這樣會不會讓妳父母認為妳過得不好」。

原PO描述，數年之後小姑結婚，除夕與初一同樣在夫家度過，但初二就能回娘家一直待到初七，讓她很不開心，認為婆婆「雙標」，並直呼「現在這裡才是妳的家」這句話非常噁心。

此文一出，不少網友認為老公問題很大，「讓媽媽這樣對妳，而且還跟公婆住一起每天幫忙煮飯，妳老公問題最大啊」、「小姑的老公夠挺，小姑可以在娘家待很久，妳老公呢」、「妳老公在哪？我的另一半想要除夕回娘家吃年夜飯，我都ok，沒必要限制誰過年一定要在哪裡」、「有個很大的問題，就是妳先生不夠挺妳、不夠保護妳」。

更有網友提出建議，「從下個過年開始，如婆家又表達不滿，直接說小姑不就這樣，要硬起來做自己」、「趕快把你婆婆的話回敬給小姑，最好婆婆要在旁邊」、「明年開始妳就比照辦理就好啦」。

過年時的婆媳糾紛屢見不鮮，曾有一名人妻抱怨，自己好心買年菜回婆家替公公慶生，卻從進門一路被婆婆嫌到離場，最終忍無可忍，直接帶著孩子返家，並對指責她的丈夫說了句：「不爽就離婚」，大批網友也力挺人妻硬氣的反應。

過年 回娘家 婆媳紛爭 婆婆 小姑

延伸閱讀

婆婆規定除夕一早報到！媳婦怨拜拜一整天：像表演家庭圓滿

要包紅包給公婆嗎？人妻列4原因不想給 網友建議這樣做

過敏都要喝！過年夫家長輩強迫飲酒 丈夫反應令她心寒決定「放生」

買年菜幫公公慶生被嫌爆！丈夫不救還指責 她帶孩離場：不爽就離婚

相關新聞

初二回娘家被婆婆指責「這裡才是妳家」 媳見小姑行為怒轟：雙標

婆媳之間如果能尊重彼此、互相體諒，家庭關係便能更加和睦。一名女網友發文，表示第一年結婚後，過年初二時跟老公發生矛盾因此自己坐車回娘家，卻被婆婆指責「這裡才是妳家」，之後小姑卻能夠在娘家待到初七，讓她怒喊：「婆婆雙標，那句話好噁心」。

安太座算陋習？人夫怨包3600被嫌少 網點出關鍵：看付出程度

過年包紅包本是心意，不過金額多寡卻可能成為夫妻衝突導火線。一名男網友分享，今年過年他包了3600元紅包給老婆，未料老婆到閨密家拜年後，得知對方分別收到6萬元、8萬元紅包，甚至還有人直接拿到iPhone 17 Pro Max，回家後便抱怨他給得太少。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

【聯副文訊】聯副／舒國治、朱國珍對談：飲食書寫，情感記憶

中華民國筆會舉辦季刊《譯之華》論壇，於3月7日（六）14:00-16:00，邀請作家舒國治與朱國珍對談，主題為「飲食書寫，情感記憶」，由筆會會長廖咸浩主持。

2026第六屆台灣房屋親情文學獎徵文啟事

●主辦單位：台灣房屋、聯合報 ●文類、字數：散文，800~1000字為限（含標點符號）。 ●書寫主題：親情──以愛縫補 ●徵稿日期：即日起至3月31日（郵戳為憑）。

【小饕餮】栩栩／幸運綠豆糕

據說正統古法須用熟綠豆粉，據說現今一律改用熟黃豆粉了。綠豆黃豆都無所謂，滋味從來不重要，大過年的，誰也不真的餓，吃它，不過圖個彩頭……

【海天遊蹤】林銘亮／杭城別錄

吃酒筵就像唱歌，要是音起得太高，聽眾耳朵一亮，滿心期待，以為會聽見復活的帕華洛帝，再來就要失望……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。