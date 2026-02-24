初二回娘家被婆婆指責「這裡才是妳家」 媳見小姑行為怒轟：雙標

婆媳之間如果能尊重彼此、互相體諒，家庭關係便能更加和睦。一名女網友發文，表示第一年結婚後，過年初二時跟老公發生爭執，便自己坐車回娘家，卻被婆婆指責「這裡才是妳家」，然而小姑卻能夠在娘家待到初七，讓她怒喊「婆婆雙標」。

一名女網友在Dcard發文，表示她第一年結婚時，過年除夕、初一皆是跟婆家一起過，初二本打算回娘家，但當天因不想放假還要幫婆婆煮晚餐，與老公產生一些不愉快，因此她自己收拾行李，坐車回娘家過年。

原PO坦言自己不告而別的確有錯，也跟婆婆道歉過了，但婆婆還是在訊息中說：「現在這裡才是妳的家哦，大過年突然跑回娘家不好吧，這樣會不會讓妳父母認為妳過得不好」。

原PO描述，數年之後小姑結婚，除夕與初一同樣在夫家度過，但初二就能回娘家一直待到初七，讓她很不開心，認為婆婆「雙標」，並直呼「現在這裡才是妳的家」這句話非常噁心。

此文一出，不少網友認為老公問題很大，「讓媽媽這樣對妳，而且還跟公婆住一起每天幫忙煮飯，妳老公問題最大啊」、「小姑的老公夠挺，小姑可以在娘家待很久，妳老公呢」、「妳老公在哪？我的另一半想要除夕回娘家吃年夜飯，我都ok，沒必要限制誰過年一定要在哪裡」、「有個很大的問題，就是妳先生不夠挺妳、不夠保護妳」。

更有網友提出建議，「從下個過年開始，如婆家又表達不滿，直接說小姑不就這樣，要硬起來做自己」、「趕快把你婆婆的話回敬給小姑，最好婆婆要在旁邊」、「明年開始妳就比照辦理就好啦」。

過年時的婆媳糾紛屢見不鮮，曾有一名人妻抱怨，自己好心買年菜回婆家替公公慶生，卻從進門一路被婆婆嫌到離場，最終忍無可忍，直接帶著孩子返家，並對指責她的丈夫說了句：「不爽就離婚」，大批網友也力挺人妻硬氣的反應。