安太座算陋習？人夫怨包3600被嫌少 網點出關鍵：看付出程度

過年包紅包本是心意，不過金額多寡卻可能成為夫妻衝突導火線。一名男網友分享，今年過年他包了3600元紅包給老婆，未料老婆到閨密家拜年後，得知對方分別收到6萬元、8萬元紅包，還有人直接拿到iPhone 17 Pro Max，回家後便抱怨他給得太少。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「安太座算不算一種陋習？」為題，指出兩人目前沒有小孩，平時家事多由他負責，飲食也以外食為主，不需要特別準備年菜，認為老婆拿別人的紅包金額來比較並不合理，直言「怎麼不是女生包給男生？憑什麼有安太座？」，感嘆「安太座」文化對新世代夫妻來說，根本就不合理。

貼文一出，不少網友都深有同感，「每日恐婚+1」、「安太座不是陋習，愛比較才是陋習，要感恩知足」、「沒有要生小孩的話，男生根本不需要結婚當ATM」、「房子跟家裡的開銷是誰在付？如果都是你的話，建議你離一離好了」、「有空貼文，不如面壁反省『你當初怎麼會想娶她？』」、「跟她說不爽就簽一簽辦一辦」、「你老婆有問題，結案」、「我覺得安太座的前提是太太為家付出很多，但如果都你在付出的話就不用了」。

此外，留言區也釣出不少人妻回應，「我老公包2000元給我過年，我回包3600元給他，彼此祝福新年。畢竟家事都他在做，房貸也是他在繳」、「我跟我先生會互包，雖然我包的沒他多，但他收到也很開心，夫妻本來就要互相」、「我老公沒有所謂包紅包這種東西，但他會觀察我需要什麼，就買給我」、「我老公超疼我，沒給我紅包我根本無所謂。愛不愛我才不是用一年一個紅包來說嘴的」。

