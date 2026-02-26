丈夫交出備用鑰匙…婆婆進屋「好心」打理 人妻怒：內衣褲全被重摺

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
父母協助兒子夫妻的界線拿捏，也是一門深奧的學問。 示意圖／AI生成
父母協助兒子夫妻的界線拿捏，也是一門深奧的學問。 示意圖／AI生成

婆媳之間關心與干涉的界線拿捏，向來是婚姻中的未爆彈。據日媒「Forza Style」報導，30多歲的上班族E小姐表示，夫妻倆將丈夫祖父母的舊居翻修後入住，距離公婆家僅一步之遙。搬家後，公婆以「方便照顧孫子」為由向丈夫索取備用鑰匙，丈夫沒有和妻子商量，私自將鑰匙交出。E小姐雖不願意，但顧及若夫妻晚歸、孩子有時忘記攜帶物品，需要公婆處理或送回孩子時有所不便，只能先勉強同意「僅限緊急情況使用」。

但事情卻逐漸失控。E小姐下班回家，常發現廚房、廁所被莫名打掃過，洗好的衣服也摺好放在夫妻倆的床上。當她向丈夫抗議隱私遭侵犯時，丈夫竟說：「人家又不是把家裡弄髒，是好心幫我們打掃收拾，妳那是什麼態度？」

直到某天，E小姐驚覺自己衣櫃裡放「內衣褲」的抽屜被人動過，內衣褲的摺法全變成另外一個樣子。忍無可忍的她直接向公婆表明「請不要碰我們的衣物」，婆婆卻理直氣壯地反擊：「是妳摺得方法太亂我才幫忙，不要把別人的好意當成是做壞事，真是不識好歹！」雙方關係從此降至冰點。

危機管理專家平塚俊樹指出，日本離婚原因排行中，「與親屬不睦」一直是根深蒂固的導火線。若夫妻間缺乏溝通與共識，這把由「備用鑰匙」開啟的隱私之火，很可能成為壓垮婚姻的最後一根稻草。

