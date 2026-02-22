夫婚前幫婆婆扛房貸、婚後被趕出租屋 妻想拿回錢少「3證據」恐討不回

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻透露先生婚前曾與兄弟姊妹分擔百萬房貸，但登記在婆婆名下，如今卻被要求搬去租屋。 示意圖／ingimage
一名人妻透露先生婚前曾與兄弟姊妹分擔百萬房貸，但登記在婆婆名下，如今卻被要求搬去租屋。 示意圖／ingimage

臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」近日有人妻發文求助，透露先生婚前曾與兄弟姊妹一同分擔房貸，累計金額達2、300萬元，但房屋登記在婆婆名下，而婚後夫妻兩人卻被婆婆要求搬出去租屋，且只願意補貼60萬元，讓她相當為難。原PO表示，先生既不願白白付出房貸，也不想再花錢租房，因此要求她與婆婆及手足同住，甚至還要每月支付5000元房租，讓她忍不住詢問，是否有機會向夫家拿回先生過去已繳的房貸。

貼文曝光後掀起熱議，不少網友直言風險極高，「搞到最後絕對人財兩失」、「一起付房貸及家人聯名買，一定會後悔」；也有人提醒務必先確認金流證據，「口說無憑，有證據匯了這麼多錢嗎」。另有聲音勸原PO及早止損，「為了自己好過一點，不如放手自己出去住」、「覺得趁有錢可以拿就拿，不要再住在家裡，不要再拿錢出去，以前付的房貸就算了」。

依《民法》第758條指出，不動產物權的取得、設定或變更，須經登記始生效力。換言之，即使當事人長期協助負擔房貸，只要房屋未登記在自己名下，法律上原則仍不取得所有權。本案若房屋登記在婆婆名下，先生過去繳納的房貸，多半僅能被視為金錢給付，而非當然取得房屋權利。

此外第759-1條規定，不動產物權經登記者，推定登記權利人合法享有該權利，實務上舉證責任將落在主張返還的一方。若欲透過「借名登記」或不當得利請求返還，必須提出明確證據，例如匯款紀錄、書面約定或對話紀錄等，證明當初付款並非贈與或單純分擔家用。若缺乏相關證明，依現行法律與實務見解，事後要向家人追回已繳房貸，難度恐相當高。

