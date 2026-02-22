過敏都要喝！過年夫家長輩強迫飲酒 丈夫反應令她心寒決定「放生」

快訊

聯合新聞網／ 撰文／田中貴
許多家族在農曆新年都會相聚拜年，亦可能一起吃團年飯。台灣1名人妻在網上表示，和丈夫家人過年期間，她早已明言對酒精過敏，但多人聯手向她情緒勒索，聲稱她「不尊重老人家」、「沒跟人家敬酒」。示意圖。（圖／AI生成）
許多家族在農曆新年都會相聚拜年，亦可能一起吃團年飯。台灣1名人妻在網上表示，和丈夫家人過年期間，她早已明言對酒精過敏，但多人聯手向她情緒勒索，聲稱她「不尊重老人家」、「沒跟人家敬酒」。示意圖。（圖／AI生成）

許多家族在農曆新年都會相聚拜年，亦可能一起吃團年飯。台灣1名人妻在網上表示，和丈夫家人過年期間，她早已明言對酒精過敏，但多人聯手向她情緒勒索，聲稱她「不尊重老人家」、「沒跟人家敬酒」。人妻指她需要照顧不夠6個月大的小孩，唯有勉強淺酌，但身體出現過敏反應，「我老公的家人說『過敏也是要喝』， 先生夾在中間不敢出聲，然後還抱走我的孩子去室內抽菸」。其他人嘗試照顧其小孩，卻醉酒失手險將孩子摔在地上，人妻忍無可忍向眾人發飆，而丈夫都沒有安撫她，她最後決定離婚和報案。

大量網友留言支持原PO決定，大讚「做得好」，又指「好誇張的家庭，我也會當下離開現場，並離婚」、「這個男人不能要了」、「抽菸的環境，不到6個月嫩嬰」。

明知會過敏 仍被強迫飲酒

原PO在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，和丈夫育有1名不足6個月的小孩，和丈夫家人過年期間，他們逼她飲酒，但她已經告知會出現過敏，但多人向她情緒勒索，指責「不尊重老人家」、「沒跟人家敬酒」。原PO因需要照顧嬰兒，「拒絕到不耐煩了，就去敬酒了，意思意思」，惟身體開始有了過敏反應，丈夫家人卻稱「過敏也是要喝」，丈夫夾在中間不敢出聲，甚至抱走孩子前往其他室內位置吸菸，完全沒有理會原PO感受。

原PO決定離婚報警

其他人嘗試照顧原PO的小孩，但明顯飲醉酒，更失手險把孩子摔在地上，原PO「整個發飆，對他們任何人吼」，丈夫卻繼續和他們飲酒，沒有安撫妻子，任由她獨自回去照顧孩子。原PO死心決定離婚，甚至報警處理。

網友︰離了吧，這種夫家放生也罷

帖文引來許多網友討論，「這種無需留念，恭喜你，美好人生正要開始」、「嫁給酒鬼之家嗎？」、「沒用的老公跟自以為是的老人都很討厭，離婚是最佳選擇」、「離了吧，這種夫家放生也罷」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文章授權轉載自《香港01》

