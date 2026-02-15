快訊

朋友送「高檔禮盒」... 婆婆聽關鍵字秒搶 媳婦氣炸：連卡片都還沒拆

聯合新聞網／ 綜合報導
面對長輩缺乏邊界感，擅自處置晚輩物品的行為，網友建議隊友（另一半）應適時制止，並畫清界線。示意圖／ingimage
面對長輩缺乏邊界感，擅自處置晚輩物品的行為，網友建議隊友（另一半）應適時制止，並畫清界線。示意圖／ingimage

農曆春節期間，親友間互贈禮盒本是美意，但若遇到「沒邊界感」的長輩，恐讓美意變調。近日有網友發文抱怨，朋友特地送來一份「高級禮盒」，沒想到婆婆一聽到「很貴」二字，竟當場試圖拆封，甚至大言不慚地說要「拿去轉送做人情」，讓原PO氣得直呼：「怎麼會有這麼沒水準的人？」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」中描述，當晚朋友親自將禮盒送到家中，老公看到後隨口稱讚禮盒看起來很高級、一定不便宜。豈料，婆婆一聽到關鍵字，立刻湊上前去，完全無視禮盒上還貼著朋友寫給媳婦的卡片，伸手就要當面拆開。

幸好老公當場制止，表示：「這是別人的東西幹嘛拆？」並再次強調禮盒很漂亮。沒想到婆婆竟回嘴：「過年還可以拿去轉送啊！」這番言論讓原PO當場傻眼，事後越想越氣，後悔當下沒有發飆，只能先把禮盒「藏起來」以免遭殃。

這篇貼文引發大批苦主共鳴，紛紛在留言區吐苦水。有網友分享：「娘家買了一箱芒果，婆婆問完價錢嫌貴，轉頭就問親戚要不要拿幾顆回去，完全沒問過我」、「大嫂曾擅自把廠商送我的紅酒喝掉」、「連小孩同學來家裡，婆婆都想把我要送給對方的點心拿去給小姑」。

這種「拿別人的東西做自己的人情」行為，也曾在Threads上引發熱議。一名網友發文痛批，非常討厭這種「借花獻佛」的人，把別人送的禮物轉手送給其他人，還以為自己聰明瞞天過海，「但說真的，成年人的世界多的是看破不說破，大家心裡已經默默把你降級了。」

不少網友指出，這類長輩的問題在於「物權觀念薄弱」與「缺乏邊界感」，認為媳婦的東西就是家裡的東西，可以隨意處置。針對原PO的遭遇，網友紛紛建議：「還好老公有擋駕」、「以後東西真的要鎖好」、「直接回她：我要拿回娘家的」、「這就是貪小便宜心態，不用花錢還可以做面子」。

也有人建議，面對這類情況，若隊友（老公）能挺身而出設下界線是最好的解法；若無法溝通，將貴重物品妥善收納，避免在公共區域展示，或許是消極但有效的自保之道。

