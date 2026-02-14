親戚也有差？網曝「媽媽那邊的親戚較好聊」 兩派網友掀論戰

「金黃澄澄的烏魚子是討喜的食物，習慣的販售方式是兩片一組，狀似筊杯，單位稱為一枇或一副，雙雙對對，萬年富貴。」 朋友許願吃素兩年，她說她最放不下的食物，大概就是烏魚子。 「竟然！」聽到這個答案我感到有點意外。 台灣西部沿海地區靠海的地方幾乎都有晒烏魚子，我來自旗津，買烏魚子對我來說易如反掌，我告訴她，還用手比給她看：「妳就放心地去，兩年後我選兩片，和我手這麼大的給妳。」 濃郁鹹香海味揉合粒粒細緻的口感，過年團聚更不能少這一味，烏魚子是真的好吃，只是我對烏魚子的情感有點複雜。

