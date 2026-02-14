親戚也有差？網曝「媽媽那邊的親戚較好聊」 兩派網友掀論戰
過年團聚往往是親戚互動最密集的時刻，一名網友分享，從小到大自己都比較喜歡媽媽那邊的親戚，無論過年聚會或平日往來，都覺得相處自在、話題自然，反觀爸爸那邊的親戚，總有種難以言喻的距離感。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，不知道為什麼一直都比較喜歡媽媽那邊的親戚，雖然也說不上具體原因，但覺得在媽媽家族聚會時比較放鬆，不需要特別應對或拘謹，反觀爸爸那邊，氣氛常讓人緊繃，聊天內容也較難融入，甚至笑稱「可能是因為我爸那邊的一直搶遺產」。
貼文一出後，不少網友都表示「爸爸這邊的親戚比較現實！人在情在，人亡情亡」、「爸爸那一方的親戚永遠最傳統，龜毛一堆不好親近」、「跟媽媽那邊的表兄弟姐妹比較有交集，外公、外婆也比奶奶還疼我」、「真的欸！爸爸那邊一直有『看到人不會叫的那種陋習』」、「只有媽媽那邊的家人會無條件愛我，爸爸那邊的各種攀比、各種爭搶，一點都不喜歡」。
不過，也有網友持相反意見，指出「我剛好反過來」、「我完全相反，外婆超重男輕女」、「可是我媽媽那邊親戚比較愛錢欸，還很計較錢」、「我完全相反，我爸那邊的親戚不多，很好溝通、氣氛很好，倒是我媽那邊有夠亂，動不動就出事」、「我兩邊的都很好，長大才知道原來這算少數人」、「不會耶 兩邊都蠻愛的」。
農曆新年雖然是闔家團圓、放鬆休息的重要時刻，但對不少民眾來說，過年前後接踵而來的大小事，卻是每年最讓人心煩的考驗。Social Lab社群實驗室曾指出，網友票選6大過年困擾，分別有「籌備年夜飯、挑選年節伴手禮、長輩問候攻勢、交通擁擠、紅包怎麼包、過年禁忌」等，從飲食準備到人際互動，都有可能成為眾人過年時的困擾，建議自身適時調整心態，並與身邊人多加溝通，才能讓過年回歸團聚與休息的本質。
