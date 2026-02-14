韓國人妻初訪台灣最想做1件事！老公傻眼：這哪裡溫馨？

許多人習以為常的生活場景，在外國人眼中卻可能充滿新鮮感，甚至成為難得的文化體驗。一名韓國人妻分享，自己第一次來台灣旅遊時，最期待的行程竟然是「追垃圾車丟垃圾」，讓老公聽完一頭霧水。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，過去常在台劇中看到居民提前在門口等待垃圾車，鄰居彼此寒暄聊天，畫面看起來既生活化又溫馨，因此第一次到台灣旅遊時，最想做的事情是「追垃圾車丟垃圾」，老公完全無法理解，覺得這根本只是再普通不過的日常瑣事。

貼文一出後，不少網友都表示「第一次：有趣。第340次：換你去倒了」、「我支持妳體驗看看，要記得每個地區垃圾車出現時間不一樣，但每天誤差率差不到5分鐘，很強！」、「重點是，要穿塑膠拖鞋去追，邊跑邊躂躂躂的」、「騎摩托車射門得分」、「前幾天看新聞，說追垃圾車是在台外國人最好奇、最想挑戰的活動？」。

此外，也有網友回應「我也在我們鄉下看到，外國男生丟垃圾，然後再轉頭雙手握拳振奮，向台灣女友炫耀他做到了！我開車在垃圾車後面覺得這幕超可愛」、「我韓國老公在台灣的時候，也很喜歡跟我媽去丟垃圾，他說大家聚集在一起聊天、等垃圾車很有人情味」。

