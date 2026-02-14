快訊

半導體風雲／台積會商日本設備和材料廠 衝刺N3及N2產能

桃機春節旅運破紀錄 單日16.7萬人次創史上新高

「北港武德宮」香火鼎盛！ 全台第一間「五路財神廟」求財一整年好運來

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國人妻初訪台灣最想做1件事！老公傻眼：這哪裡溫馨？

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人習以為常的生活場景，在外國人眼中卻可能充滿新鮮感，甚至成為難得的文化體驗。示意圖／ingimage
許多人習以為常的生活場景，在外國人眼中卻可能充滿新鮮感，甚至成為難得的文化體驗。示意圖／ingimage

許多人習以為常的生活場景，在外國人眼中卻可能充滿新鮮感，甚至成為難得的文化體驗。一名韓國人妻分享，自己第一次來台灣旅遊時，最期待的行程竟然是「追垃圾車丟垃圾」，讓老公聽完一頭霧水。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，過去常在台劇中看到居民提前在門口等待垃圾車，鄰居彼此寒暄聊天，畫面看起來既生活化又溫馨，因此第一次到台灣旅遊時，最想做的事情是「追垃圾車丟垃圾」，老公完全無法理解，覺得這根本只是再普通不過的日常瑣事。

貼文一出後，不少網友都表示「第一次：有趣。第340次：換你去倒了」、「我支持妳體驗看看，要記得每個地區垃圾車出現時間不一樣，但每天誤差率差不到5分鐘，很強！」、「重點是，要穿塑膠拖鞋去追，邊跑邊躂躂躂的」、「騎摩托車射門得分」、「前幾天看新聞，說追垃圾車是在台外國人最好奇、最想挑戰的活動？」。

此外，也有網友回應「我也在我們鄉下看到，外國男生丟垃圾，然後再轉頭雙手握拳振奮，向台灣女友炫耀他做到了！我開車在垃圾車後面覺得這幕超可愛」、「我韓國老公在台灣的時候，也很喜歡跟我媽去丟垃圾，他說大家聚集在一起聊天、等垃圾車很有人情味」。

台灣的美食、人文、風景相當豐富，受到許多外國旅客的喜愛和讚賞。本站曾報導，一名網友好奇，如果外國友人請你推薦去台灣哪裡玩，會建議哪些地方或城市？不少網友推薦貓空、中正紀念堂、大魯閣等地方，也有網友推薦爬百岳，因為台灣最美的就是山。

垃圾車 老公 韓國 外國人

延伸閱讀

人妻求助…婆婆要求「初三再回娘家」 過來人曝1招回絕：早做早享受

西門町沒落後如何找回人潮？內行人揭1規劃：救活商圈

「月薪3、4萬一直出國很可悲」！竹科工程師不解 全網看傻

過年最不想看到的年菜？網友狂點名「這一味」：至今仍難接受

相關新聞

人妻求助…婆婆要求「初三再回娘家」 過來人曝1招回絕：早做早享受

春節連假長達9天，不少人都會安排返鄉行程。對此，一名女網友分享，婆婆希望她初二先別回娘家，要她留下來幫忙準備家族聚餐，讓她不知該如何是好。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

親戚也有差？網曝「媽媽那邊的親戚較好聊」 兩派網友掀論戰

過年團聚往往是親戚互動最密集的時刻，一名網友分享，從小到大自己都比較喜歡媽媽那邊的親戚，無論過年聚會或平日往來，都覺得相處自在、話題自然，反觀爸爸那邊的親戚，總有種難以言喻的距離感。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

韓國人妻初訪台灣最想做1件事！老公傻眼：這哪裡溫馨？

許多人習以為常的生活場景，在外國人眼中卻可能充滿新鮮感，甚至成為難得的文化體驗。一名韓國人妻分享，自己第一次來台灣旅遊時，最期待的行程竟然是「追垃圾車丟垃圾」，讓老公聽完一頭霧水。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

書摘｜《台灣感性》鹹香的歲時：烏魚子作為待人接物

「金黃澄澄的烏魚子是討喜的食物，習慣的販售方式是兩片一組，狀似筊杯，單位稱為一枇或一副，雙雙對對，萬年富貴。」 朋友許願吃素兩年，她說她最放不下的食物，大概就是烏魚子。 「竟然！」聽到這個答案我感到有點意外。 台灣西部沿海地區靠海的地方幾乎都有晒烏魚子，我來自旗津，買烏魚子對我來說易如反掌，我告訴她，還用手比給她看：「妳就放心地去，兩年後我選兩片，和我手這麼大的給妳。」 濃郁鹹香海味揉合粒粒細緻的口感，過年團聚更不能少這一味，烏魚子是真的好吃，只是我對烏魚子的情感有點複雜。

【聯副文訊】聯副／第六十七屆中國文藝獎章徵選揭曉

榮譽中國文藝獎章獲獎人名單&第六十七屆中國文藝獎章獲獎名單

【國際文學獎巡禮：日本】劉怡臻／誰的空白？從173屆直木賞與芥川賞得主雙雙從缺談起

得獎人出現的時候，人們專注在作品上，沒有人得獎的時候，人們開始回過頭來凝視獎。原來「空白」的反覆，並非真的白費……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。