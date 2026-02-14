快訊

老婆熟睡他偷偷做1事「遭地獄惡犬露牙齦狠瞪」 260萬人笑翻：不准拍我媽！

蔣萬安分享情人節「撩妹語錄」：自己看了都有點不好意思

人妻求助…婆婆要求「初三再回娘家」 過來人曝1招回絕：早做早享受

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，婆婆希望她初二先別回娘家，要她留下來幫忙準備家族聚餐，讓她不知該如何是好。示意圖／AI生成
一名女網友分享，婆婆希望她初二先別回娘家，要她留下來幫忙準備家族聚餐，讓她不知該如何是好。示意圖／AI生成

春節連假長達9天，不少人都會安排返鄉行程。對此，一名女網友分享，婆婆希望她初二先別回娘家，要她留下來幫忙準備家族聚餐，讓她不知該如何是好。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，婆婆希望她初二先不要回娘家，因為大姑、小姑及孫子們都會在初二回家，擔心自己一個人忙不過來，希望她能留下幫忙煮飯、張羅餐點，改成初三再回娘家。

這名女網友說明，過年回娘家原本就是既定行程，如今臨時被要求更動，心裡難免覺得為難，一方面擔心讓婆婆覺得不體貼，另一方面又覺得回娘家陪伴父母同樣重要，好奇發問「大家會不會聽婆婆的話，就不回娘家呢？」。

貼文一出後，不少網友都表示「告訴她，我媽媽初二也很忙，所以我必須回去，妳的兩個女兒都回來可以幫妳」、「直接拒絕，打電話給大姑、小姑，叫她們初二早點回家幫忙煮，不要累壞了自己的媽媽」、「初二回娘家，不然妳往年的初二都要留下來幫忙」、「資深家庭主婦路過，身為媳婦，早黑早享受！」、「跟婆婆說，怕累可以訂餐廳出去吃，因為初二媳婦是一定要回娘家的」。

不過，也有網友回應「若是要長久相處的話，建議留下來幫忙，然後初三回娘家就玩到收假再回來」、「有的人拒絕婆婆，心裡會不安」、「有句話說『孝順的媳婦，就是別人家不孝的女兒』，看妳想選哪一個」。

家家有本難念的經，婆媳問題可說是千古難解的習題，本站曾報導，一名女網友分享，只要他們一家四口回娘家，婆婆就會用各種理由打來，要求她老公「趕快回家」，讓不少網友都看傻。面對婆媳之間的衝突時，除了溝通、互相尊重之外，若仍難以緩解矛盾，或許也可尋求家庭醫生或諮詢師幫助，透過第三方給予的建議改善婆媳問題。

