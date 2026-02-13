過年包6千媽卻嫌少 她嘆住家裡每月給5千孝親費被要求加倍

過年包紅包真的是一門大學問，不論包多包少都讓人為難。有一名女網友透露自己雖然住家裡，但每個月還是會固定給5000元貼補家用，父母生日也會額外再包紅包，但媽媽卻要求她要提高每個月給的費用，過年也不能只包6000元，讓女網友相當無奈，貼文也引起兩派網友激辯。

原PO在Dcard以「給媽媽過年紅包6000很過分嗎」為題發文，她說父母都還在工作也不缺錢，而自己平時住家裡也會貼補家用，就連爸媽生日、父親節、母親節、過年也都會各包6000元給他們。

日前媽媽要求她每個月上繳1萬元，而且今年過年開始也不能只包6000元，讓她聽了傻眼又無奈。原PO解釋不願意多包一點的原因，是因為萬一哪天自己離職，可能會被趕出家門，再加上從小媽媽對她很摳，雖然基本的學費、補習費、餐費有給，但其他花費一毛也沒出，甚至惡言相向，才讓她不想多給家裡錢。

貼文一出，一票人都建議原PO直接搬出去住，「直接搬出去，連剩下的5000都不用給了」、「我沒給孝親費，也沒有給媽媽紅包，我覺得妳直接把錢省下來，早點搬出去住吧」、「如果之後要上繳一萬的話建議搬出去耶，至少外面的房東還不會對妳惡言相向」、「出去住，就知道妳的5000有多好用了」、「搬出去住看看，妳就會知道自己每月開銷跟妳到底可以存到多少錢，看是誰會後悔」。

力挺和反對者各執一詞，認同原PO的人表示父母不應該情勒孩子，畢竟這個社會要生存已經很難，爸媽不必要再給予孩子壓力，而且孝順的方式有很多種，不是只有拿錢出來才叫做孝順。不過也有網友持不同意見，表示父母從孩子小時候就花錢、花心思在照顧培養，小孩長大後本來就應該懂得感激，回饋給家裡。

如果真的要包紅包給父母或長輩，到底該包多少比較好？對此，《橘世代》整理了合理的金額給大家參考。如果是爺爺奶奶、外公外婆等長輩，金額則是3600元至6600元；父母的部分可以給3600元至16000元，若是從小由長輩撫養長大，紅包則可以比照父母親。