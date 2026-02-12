快訊

婚後要包紅包給公婆？人妻閃婚陷難題 過來人建議：共同署名

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻透露，丈夫突然問以往都包多少給娘家，並討論是否要包給公婆。 示意圖／聯合報系資料照片
一名人妻透露，丈夫突然問以往都包多少給娘家，並討論是否要包給公婆。 示意圖／聯合報系資料照片

一名女網友在Dcard以「要包紅包給公婆嗎」發文，分享自己與丈夫閃婚的經歷。兩人交往前已認識六年，交往不到一個月就同居，半年後她懷孕並完成登記。她坦言平日生活平淡，與丈夫的相處雖順利，但過年紅包的安排卻讓她猶豫不決。丈夫突然問她，以往她都包多少給父母，並討論是否要包給公婆讓她陷入思考。

原PO指出，之所以不太想包給公婆，有幾個原因：婚前已買房，每月需負擔房貸，包給娘家的紅包已花費不小；與公公互動有限、僅簡單打招呼；對婆婆愛管閒事感到困擾；婚後結婚與懷孕的費用，公婆並未出資，反而娘家提供不少幫助，包括月子中心費用。這些因素讓她在是否包紅包上感到心理落差，尚未決定該如何處理。

網友們建議，夫妻雙方可自行處理各自父母的紅包，「各自包給各自的父母就好」、「跟對方說自己的父母自己包」、「夫妻共同署名給父母也可」。也有人認為，若夫妻感情良好，紅包可視禮節給予，但不必為了公婆而造成額外經濟或心理負擔，「老公要包給我父母我會拒絕，畢竟上述父母做的那些好是對妳，絕不是妳老公」。

根據華人傳統習俗，紅包通常由已婚成年或長輩發給兒童與未婚晚輩，象徵祝福與傳承吉祥。婚後子女通常不再是主要收受者，而是逐步轉為給予者。即使部分家庭仍會象徵性地發紅包給已婚子女，多為表示關愛，而非禮儀上的必要。

Chatgpt針對此爭議指出，紅包的流向主要反映家庭中「長輩→晚輩」的祝福傳遞，而非平輩之間的金錢交換，夫妻可依自身經濟能力及親密程度決定是否包給公婆。因此夫妻在處理紅包時，可先與雙方父母溝通明確規則，或以「夫妻名義」包紅包給家族長輩、晚輩，避免單方面負擔。實務上，紅包習俗亦可因地區與家庭文化有所調整，並無固定規定必須包給哪一年齡或婚姻狀態的人。重點在於尊重傳統精神、維護家庭和諧，以及量力而行。

