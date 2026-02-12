聽新聞
紅馬年過年不能穿紅色？人妻被婆婆罵不懂禁忌 網傻眼力挺
一名網友在臉書粉專「毒姑九賤婆媳討論區」請益，聽說紅馬年從除夕到初六有衣服不能穿紅色的說法，但自己完全不知道，因此當場被婆婆劈頭大罵。她只能淡淡回應「嗯，真不知道」。貼文引發不少網友討論。
網友紛紛傻眼回應「那也不用包紅包了，有紅」、「丙午年是火年，穿紅色最應景啊」、「我也不知道，穿的爽就好」，也有人認為「會為了這事破口大罵，平常關係也沒多好吧」、「頭一次聽到過年不讓穿紅色」、「我快70歲也不知道有這回事，不能穿紅色那穿其他顏色」。
2026年是傳統農曆的丙午「赤馬年」，也稱為「紅馬年」。依五行理論，紅色屬火，而赤馬年火氣格外旺盛，因此民俗中有提醒過年穿紅色要注意火氣過旺。部分命理專家會建議，可穿紅色但要搭配其他五行色彩以平衡，避免情緒浮躁或運勢受影響。這類說法反映民間對吉祥色彩與五行調和的文化觀念。
另有觀點認為，這些傳統禁忌並非硬性規定，重點在個人喜好與舒適度。不同家庭與世代對紅馬年的穿著規範各異，有些人會遵循五行調和，也有人完全不在意顏色禁忌。無論如何，討論紅馬年禁穿紅色的習俗，除了趣味性，也反映過年期間民眾對傳統文化、吉祥與習俗的多元理解。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
