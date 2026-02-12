4點接小孩好難！他見父母齊現身疑惑「什麼職業」 彈性工時成關鍵

一名家長昨(11)日下午4點多在Threads發文詢問，「真的很好奇到底為什麼很多父母，都可以準時4點就出現在幼兒園前面等接小孩，你們到底是什麼職業」，意外引起3萬名網友按讚，也有逾千名網友加入留言討論。許多家長留言分享自身工作型態與育兒經驗，顯示在現代職場環境中，如何兼顧工作與孩子的成長階段，已成為普遍的育兒難題。

原po除了相當好奇能準時出現接孩子回家的家長職業，更提到甚至有很多孩子的爸爸媽媽是一起現身，讓她相當驚訝。

不少網友表示羨慕「全職父母」，認為能夠準時接送孩子，往往意味著經濟條件允許，「是財富自由，才能全職當爸爸媽媽吧」。有人透露自己是在菜市場工作或其他自營業，及公司有彈性工作時間，才能如此，也道出許多家庭的現實考量。還有人分享國外經驗，例如在澳洲任教的家長表示，教師一年約工作200天、下午2點50分下班，家中由全職爸爸負責照顧孩子。

有家長指出，某些行業具備較高彈性，例如房仲、保險、補教業、自營業、業務人員與退休族群等，較容易調整時間配合接送。有房仲秘書分享，雖然上下班時間固定，但工作內容可自行規劃，能撥空接孩子後帶回公司照顧，直言「體恤職場媽媽的工作真的不多」。

更有金融保險業的家長發言感嘆，看見有同事每天準時4點出現在幼兒園等小孩下課，而且所有父母該出現的場合一次都沒漏掉，年薪依然維持在300萬左右，讓人深覺除了讓小孩子吃飽穿暖外，有一種炫富是「有時間陪孩子」。發文讓其他網友感觸極深地發出共鳴：「所以朝九晚五的人沒辦法生小孩？」

其他家長則以十年前幼兒園的放學時間為例，表示過去下午5點半至5點50分才是接小孩的尖鋒，「現在4點就要全部接走，是要逼死雙薪上班族家庭嗎？」

輪班族家庭的處境也引起關注。有警職家長分享，夜班工作到早上8點，回家休息數小時後仍努力在下午接孩子下課，再共讀、陪伴，夫妻交接照顧孩子的生活，顯得格外辛苦。也有人感嘆，另一半為了準時接送孩子不加班，反而遭受職場壓力，讓他忍不住發問：「參與孩子的成長有錯嗎？」

孩子的心情同樣牽動父母。有家長表示，孩子常羨慕同學在4點就準時被接走，即使父母已解釋下班時間限制，仍難免感到內疚；但也有父母笑稱，自己太早到校門口，反而被孩子嫌「玩具還沒玩完、城堡還沒蓋好就要回家」。

此外，不少家長提到課後留園與寒暑假安親班，自己孩子往往是最後離開的一群，疑惑：「其他爸媽都不用賺錢嗎？」但也有人認為，父母應將接送與陪伴納入生活規劃，「工作可以換，但孩子的成長只有一次」，呼籲珍惜孩子還願意黏著父母的時光。