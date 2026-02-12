妻不願回婆家煮年夜飯！他慘變夾心找解方 網不挺反轟：放過你老婆

婆媳關係是千古難題，一名網友在Dcard抱怨老婆不喜歡回婆家過年，表示前年老婆曾因幫忙廚房的問題與他媽媽起衝突，甚至疑似被推，之後老婆選擇不主動與公婆互動，也不願幫忙家務。如今媽媽生病，他希望老婆能協助年夜飯準備，但老婆僅問「誰要煮？誰要洗碗？」，堅持若要幫忙，就只能訂年菜或餐廳。

原PO指出，老婆在結婚第一年曾積極協助媽媽，但強調只是幫忙而非要「交棒」，媽媽也因此曾抱怨媳婦不幫忙家事、不與其他親戚互動，老婆也覺得自己被當傭人，讓雙方產生隔閡。原PO自己夾在中間，感到為難，希望找到化解婆媳矛盾的方法。

然而留言區網友卻是一面倒支持原PO妻子，「怎麼不是你進廚房洗碗幫忙做菜」」、「放過你老婆好不好，自己家自己坦好嗎？看得有夠窒息」、「你想要的是女傭，可是不如你意，所以在抱怨」、「時代不同了，自己的父母自己顧吧」、「這篇文就是我害怕結婚的原因之一」、「嫁給你真的是她這輩子最錯誤的決定」。

心理師陳靜怡曾指出，「婆媳矛盾」本質上是婆婆、媳婦與兒子的三角關係，丈夫才是解決問題的關鍵。她強調，健康家庭的核心是夫妻關係，丈夫要清楚意識到在小家庭中，配偶才是最重要的生活伴侶。當婆媳發生衝突時，丈夫應站在妻子這邊，維護夫妻核心，才能避免矛盾擴大。換言之「自己的家自己救」，在經營婚姻優先權下，婆媳關係才有和諧空間。

為了化解婆媳緊張，陳靜怡建議丈夫扮演「潤滑劑」角色，例如私下安慰妻子、適時補償她的委屈，同時以身作則孝敬父母，避免把責任全推給妻子。此外，夫妻應維持公平原則、不當眾爭吵，避免成為抱怨傳話筒，並掌握溝通時機。當夫妻關係穩固，妻子感受到安全感，即便婆媳之間有摩擦，也更容易主動示弱化解，而婆婆也會因看到夫妻幸福而自動退讓，家庭和諧才得以維持。