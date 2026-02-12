快訊

遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去 這間動物園接手救援

老祖宗保佑我！威力彩連摃30期 今晚頭獎「上看13.5億元」

後悔？才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問題

聽新聞
0:00 / 0:00

妻不願回婆家煮年夜飯！他慘變夾心找解方 網不挺反轟：放過你老婆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨妻子不願幫婆家準備年夜飯。 圖／AI生成
一名網友抱怨妻子不願幫婆家準備年夜飯。 圖／AI生成

婆媳關係是千古難題，一名網友在Dcard抱怨老婆不喜歡回婆家過年，表示前年老婆曾因幫忙廚房的問題與他媽媽起衝突，甚至疑似被推，之後老婆選擇不主動與公婆互動，也不願幫忙家務。如今媽媽生病，他希望老婆能協助年夜飯準備，但老婆僅問「誰要煮？誰要洗碗？」，堅持若要幫忙，就只能訂年菜或餐廳。

原PO指出，老婆在結婚第一年曾積極協助媽媽，但強調只是幫忙而非要「交棒」，媽媽也因此曾抱怨媳婦不幫忙家事、不與其他親戚互動，老婆也覺得自己被當傭人，讓雙方產生隔閡。原PO自己夾在中間，感到為難，希望找到化解婆媳矛盾的方法。

然而留言區網友卻是一面倒支持原PO妻子，「怎麼不是你進廚房洗碗幫忙做菜」」、「放過你老婆好不好，自己家自己坦好嗎？看得有夠窒息」、「你想要的是女傭，可是不如你意，所以在抱怨」、「時代不同了，自己的父母自己顧吧」、「這篇文就是我害怕結婚的原因之一」、「嫁給你真的是她這輩子最錯誤的決定」。

心理師陳靜怡曾指出，「婆媳矛盾」本質上是婆婆、媳婦與兒子的三角關係，丈夫才是解決問題的關鍵。她強調，健康家庭的核心是夫妻關係，丈夫要清楚意識到在小家庭中，配偶才是最重要的生活伴侶。當婆媳發生衝突時，丈夫應站在妻子這邊，維護夫妻核心，才能避免矛盾擴大。換言之「自己的家自己救」，在經營婚姻優先權下，婆媳關係才有和諧空間。

為了化解婆媳緊張，陳靜怡建議丈夫扮演「潤滑劑」角色，例如私下安慰妻子、適時補償她的委屈，同時以身作則孝敬父母，避免把責任全推給妻子。此外，夫妻應維持公平原則、不當眾爭吵，避免成為抱怨傳話筒，並掌握溝通時機。當夫妻關係穩固，妻子感受到安全感，即便婆媳之間有摩擦，也更容易主動示弱化解，而婆婆也會因看到夫妻幸福而自動退讓，家庭和諧才得以維持。

婆媳紛爭 夫妻關係 年夜飯 婚姻

延伸閱讀

LINE貼圖疾呼「地瓜球非本名」！作者真實身分超謎 粉絲驚訝「都市傳說」

只喝一口水不夠！藥師警告「吃藥兩地雷」恐致食道潰瘍

小姑請客未邀大嫂！丈夫爭取讓她裡外不是人 網搖頭：根本在招黑

赴韓旅遊「延長線爆炸」飯店跳電！台灣客認錯道歉賠3萬韓元

相關新聞

紅馬年過年不能穿紅色？人妻被婆婆罵不懂禁忌 網傻眼力挺

一名網友在臉書粉專「毒姑九賤婆媳討論區」請益，聽說紅馬年從除夕到初六有衣服不能穿紅色的說法，但自己完全不知道，因此當場被婆婆劈頭大罵。她只能淡淡回應「嗯，真不知道」。貼文引發不少網友討論。

婚後要包紅包給公婆？人妻閃婚陷難題 過來人建議：共同署名

一名女網友在Dcard以「要包紅包給公婆嗎」發文，分享自己與丈夫閃婚的經歷。兩人交往前已認識六年，交往不到一個月就同居，半年後她懷孕並完成登記。她坦言平日生活平淡，與丈夫的相處雖順利，但過年紅包的安排卻讓她猶豫不決。丈夫突然問她，以往她都包多少給父母，並討論是否要包給公婆讓她陷入思考。

妻不願回婆家煮年夜飯！他慘變夾心找解方 網不挺反轟：放過你老婆

婆媳關係是千古難題，一名網友在Dcard抱怨老婆不喜歡回婆家過年，表示前年老婆曾因幫忙廚房的問題與他媽媽起衝突，甚至疑似被推，之後老婆多半選擇不主動與公婆互動，也不願幫忙家務。如今媽媽生病，他希望老婆能協助年夜飯準備，但老婆淡淡表示「誰要煮？誰要洗碗？」堅持若要幫忙，就只能訂年菜或餐廳。

4點接小孩好難！他見父母齊現身疑惑「什麼職業」 彈性工時成關鍵

一名家長昨(11)日下午4點多在Threads發文詢問，「真的很好奇到底為什麼很多父母，都可以準時4點就出現在幼兒園前面等接小孩，你們到底是什麼職業」，意外引起3萬名網友按讚，也有逾千名網友加入留言討論。

產後「半小時醒一次」快累垮！YTR被公婆貼心支援暖哭：感謝神隊友

美妝YouTuber「我是查理」近日在Instagram分享育兒近況，坦言產後因寶寶頻繁夜醒，幾乎每半小時到一小時就得起床一次，讓她直呼「累得快沒命」。日前夫妻倆到公婆家吃晚餐時，老公向父母提到她近期睡眠狀況不佳，公公當場拿出巧克力送她打氣；隔天婆婆更特地請半天假幫忙照顧孩子，讓查理得以稍作休息。她透露，自己在樓上餵奶時不小心睡著，醒來後竟發現婆婆已把廚房打掃得乾乾淨淨，貼心舉動讓她相當感動。

假期追劇大挑戰／比才｜身為棄劇魔人與美食家

春節除了外出拜年，避開人潮待在家裡追劇也是一個好選擇，打開電視一集接著一集，跟隨角色的喜怒哀樂和情節開展，將假期裡的時間鬆動開來。聯副特邀五位作者，從「宅家追劇」的觀看經驗出發，分享他們獨特的看電視時光。 【精彩語錄】我就是這樣一個毫無忠誠度的觀眾，唯有能挑起我食慾或想跟著做的飲食劇，才有辦法讓我從頭看到尾……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。