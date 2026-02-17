快訊

冬奧性感荷蘭女將奪金露內衣進帳百萬美金 男友網紅拳手更會賺

辛柏毅仍失聯 妻以他名義做這善事：盼你在海某處被找到讓我帶你回家

聽新聞
0:00 / 0:00

婆婆問年終怎麼回？人妻求解 過來人推「模糊戰」：報低會被酸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦詢問如何「有智慧地」回覆婆婆詢問年終金額。 示意圖／AI生成
一名媳婦詢問如何「有智慧地」回覆婆婆詢問年終金額。 示意圖／AI生成

一名人妻在Dcard以「我婆婆問我年終領多少，各位媳婦會如何回」為題發文，表示近日被婆婆關心年終金額，她僅淡淡回應「最後一天才會知道」，因為公司確實是到最後一天才發放。不過她也好奇，面對這類問題，其他媳婦會如何「有智慧地回覆」，引發網友熱烈討論。

不少人選擇裝傻或乾脆報低金額自保，「妳不知道我們好可憐，完全都沒有年終…老闆都說今年沒賺錢」、「說今年公司沒賺錢，沒有年終」、「我自己覺得能夠報少就報少，但不要太誇張就是」、「最多只能報一個月，再多就沒必要」、「報低會被酸，聽了也不開心。所以還是打模糊戰吧」。也有人乾脆開玩笑帶過，「我都跟他說1000萬，她說怎麼這麼好，就跟他說亂說的」。

另有網友直言，財務狀況沒必要讓長輩掌握太清楚，「沒必要讓任何人準確知道妳掌握了多少錢在自己身上」。甚至有人會反將一軍，「我倒是直接回說：沒有，等妳兒子發給我」、「我會說跟妳兒子一樣，叫她去問老公」、「說沒有年終、過年急需用錢跟婆婆借錢，以後她就不敢開口問」。

針對婆媳之間的界線，身心科醫師吳俊漢曾引述研究指出，台灣超過五成為核心家庭型態，但春節等高密度互動時刻，仍容易讓婆媳關係浮上檯面。傳統文化強調長幼有序與孝道，使婆婆被視為家庭權威；然而現代媳婦多半重視經濟獨立與自主權，當涉及金錢、育兒或家務分工時，便可能形成權力拉扯。

研究也指出，許多媳婦會透過「話題迴避」與選擇性揭露資訊來管理界線，例如對收入、年終等敏感問題採取模糊回應，既避免衝突，也保留自主空間。醫師提醒，無論是長輩關心或晚輩回應，若能意識到彼此在不同世代價值下的差異，學會尊重隱私、保留彈性距離，反而更有助於長久相處。婆媳之間不必事事交代清楚，找到彼此都感到安心的「舒適界線」，才是維繫和諧的關鍵。

年終獎金 婆媳紛爭 婆婆 媳婦

延伸閱讀

LINE貼圖疾呼「地瓜球非本名」！作者真實身分超謎 粉絲驚訝「都市傳說」

只喝一口水不夠！藥師警告「吃藥兩地雷」恐致食道潰瘍

小姑請客未邀大嫂！丈夫爭取讓她裡外不是人 網搖頭：根本在招黑

赴韓旅遊「延長線爆炸」飯店跳電！台灣客認錯道歉賠3萬韓元

相關新聞

婆婆問年終怎麼回？人妻求解 過來人推「模糊戰」：報低會被酸

Dcard上一名人妻以「我婆婆問我年終領多少，各位媳婦會如何回」為題發文，表示近日被婆婆關心年終金額，她僅淡淡回應「最後一天才會知道」，因為公司確實是到最後一天才發放。不過她也好奇，面對這類問題，其他媳婦會如何「有智慧地」回覆，引發網友熱烈討論。

林佳樺／【理想的春節】靜了

戀愛時，總幻想婚後的年節是滿桌豐潤的年菜煨暖了全家，我在兒女軟糯的吉祥話裡，送出紅豔豔的壓歲祝福。

Ann Shen／悲喜交織的年節

自從有記憶以來，我和妹妹便一直與爺爺奶奶同住，弟弟則跟著姑姑一家生活，而父母親長年在外地工作賺錢，每逢農曆春節，才是難得...

水蜻蜓／五月天演唱會初體驗

2025年12月28日，這天不是耶誕節，也不是跨年，這一天是「5525《回到那一天》」五月天演唱會在台中洲際棒球場。年過...

雨晴／我最強，你更強

假日午後，家裡兩個讀幼稚園的小兄弟在客廳裡玩機器人。哥哥拿著紅色機器人，弟弟拿著藍色機器人，兄弟倆追來追去，手裡的機器人...

徐子耘／微光

夜晚潛水是找尋光的過程。來到岸邊，夜色深邃漆黑溶入海洋，教練帶我們走過熟悉的礁岩——那些白日的清楚輪廓，剩下觸覺與記憶。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。