婆婆問年終怎麼回？人妻求解 過來人推「模糊戰」：報低會被酸

一名人妻在Dcard以「我婆婆問我年終領多少，各位媳婦會如何回」為題發文，表示近日被婆婆關心年終金額，她僅淡淡回應「最後一天才會知道」，因為公司確實是到最後一天才發放。不過她也好奇，面對這類問題，其他媳婦會如何「有智慧地回覆」，引發網友熱烈討論。

不少人選擇裝傻或乾脆報低金額自保，「妳不知道我們好可憐，完全都沒有年終…老闆都說今年沒賺錢」、「說今年公司沒賺錢，沒有年終」、「我自己覺得能夠報少就報少，但不要太誇張就是」、「最多只能報一個月，再多就沒必要」、「報低會被酸，聽了也不開心。所以還是打模糊戰吧」。也有人乾脆開玩笑帶過，「我都跟他說1000萬，她說怎麼這麼好，就跟他說亂說的」。

另有網友直言，財務狀況沒必要讓長輩掌握太清楚，「沒必要讓任何人準確知道妳掌握了多少錢在自己身上」。甚至有人會反將一軍，「我倒是直接回說：沒有，等妳兒子發給我」、「我會說跟妳兒子一樣，叫她去問老公」、「說沒有年終、過年急需用錢跟婆婆借錢，以後她就不敢開口問」。

針對婆媳之間的界線，身心科醫師吳俊漢曾引述研究指出，台灣超過五成為核心家庭型態，但春節等高密度互動時刻，仍容易讓婆媳關係浮上檯面。傳統文化強調長幼有序與孝道，使婆婆被視為家庭權威；然而現代媳婦多半重視經濟獨立與自主權，當涉及金錢、育兒或家務分工時，便可能形成權力拉扯。

研究也指出，許多媳婦會透過「話題迴避」與選擇性揭露資訊來管理界線，例如對收入、年終等敏感問題採取模糊回應，既避免衝突，也保留自主空間。醫師提醒，無論是長輩關心或晚輩回應，若能意識到彼此在不同世代價值下的差異，學會尊重隱私、保留彈性距離，反而更有助於長久相處。婆媳之間不必事事交代清楚，找到彼此都感到安心的「舒適界線」，才是維繫和諧的關鍵。