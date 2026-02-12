快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美妝YouTuber查理產後因寶寶頻繁夜醒，幾乎每半小時到一小時就得起床一次，直呼累得快沒命。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage
美妝YouTuber「我是查理」近日在Instagram分享育兒近況，坦言產後因寶寶頻繁夜醒，幾乎每半小時到一小時就得起床一次，讓她直呼「累得快沒命」。日前夫妻倆到公婆家吃晚餐時，老公向父母提到她近期睡眠狀況不佳，公公當場拿出巧克力送她打氣；隔天婆婆更特地請半天假幫忙照顧孩子，讓查理得以稍作休息。她透露，自己在樓上餵奶時不小心睡著，醒來後發現婆婆已把廚房打掃得乾乾淨淨，貼心舉動讓她相當感動。

不僅如此，查理閒聊時提到想報名的陰瑜珈課程額滿，婆婆竟主動聯繫認識的瑜珈老師，意外排上遞補名額，讓她順利上課；公公之後還親自送來鬱金香表達關心。此外，老公也為她安排心理諮商，醫師評估目前狀況與長期睡眠不足有關，建議本週目標先達成「連續睡滿5小時」，再觀察改善情形。查理最後感性表示，雖然育兒辛苦，但很慶幸身邊有「神隊友」支持，讓她在異地生活中依然感受到滿滿後援。

產後媽媽的身心狀況在台灣逐漸受到制度面重視。婦產科醫師施景中曾在臉書指出，2025年6月起國健署擴大產後檢查服務，規定產後3週與6週須各回診一次，並增加多項評估內容，目的正是希望及早發現身心異常狀況。不過他觀察，部分產婦覺得只是生產後例行追蹤，對回診意願不高，甚至第二次門診就不願再回來；但臨床上，確實偶爾能透過門診篩檢出產後憂鬱個案。

施景中提到，產後憂鬱成因複雜，除了荷爾蒙變化與睡眠不足，家庭壓力也是重要因素，其中最常見的壓力來源之一，便是長輩對教養方式的過度干預。他舉例，曾有產婦進診間便不斷落淚，坦言產後情緒低落，需轉介身心科協助。醫師也呼籲，產婦在身心尚未恢復之際，更需要被理解與尊重，家人若能減少批評與指導式建議，改以支持與陪伴取代干涉，將有助降低產後憂鬱風險，讓媽媽順利度過調適期。

產後憂鬱 公婆 育兒 施景中 YouTuber

產後「半小時醒一次」快累垮！YTR被公婆貼心支援暖哭：感謝神隊友

