小姑請客未邀大嫂！丈夫爭取讓她裡外不是人 網搖頭：根本在招黑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻透露，小姑決定請全家人吃飯，但並未邀請她，引發丈夫和小姑爭執。家庭紛爭示意圖。 圖／AI生成
一名人妻透露，小姑決定請全家人吃飯，但並未邀請她，引發丈夫和小姑爭執。家庭紛爭示意圖。 圖／AI生成

一名女網友近日在Dcard發文透露小姑因考到與新工作相關證照，決定請全家人吃飯慶祝，但強調希望「只有爸媽與哥哥四個人」，並未邀請她。丈夫認為已經結婚就是一家人，若沒有邀請太太並不恰當，但小姑自認無惡意，只是單純想與原生家庭成員聚餐。丈夫為此猶豫許久才向原PO開口，她則因本就對婆家較為拘束，反而爽快答應不出席，僅要求不要讓娘家知道，以免引發誤會。

原PO提到，丈夫一度想以「和廠商吃飯」當理由隱瞞，後來仍選擇說實話；他還與小姑討論，若是小姑未來的另一半被排除在外，心情是否能接受？並表示若未來再出現類似情況，自己可能選擇不參加。沒想到小姑賭氣回應「不然叫嫂嫂一起來」，讓原PO擔心自己無形中成了衝突核心。

貼文曝光後，部分人認為「主揪」有權決定邀請名單，「出錢的最大，當然有權利不讓誰加入」、「小姑只想跟兄弟姊妹吃個飯，為什麼還要想那麽多」、「我不討厭我嫂嫂，只是真的不太熟，有時聚餐她不在場其實比較輕鬆」。也有人將焦點放在丈夫的處理方式，「有些人真的很不會當中間人」、「老公不會說話，說自己小妹想找爸媽跟自己吃飯不就好了」、「覺得先生處理得不是很好」、「為什麼結婚就一定要綁在一起」、「根本是在小姑面前幫妳招黑」。

伴侶在手足與配偶之間的「轉述方式」，往往成為關係走向的關鍵。若採取透明且中立的溝通模式，能有效降低誤會、建立信任；反之，若以隱瞞或片面說法傳達，則容易在雙方心中埋下裂痕。以這個例子詢問ChatGpt，ChatGpt指出關鍵在於平衡雙方情緒，避免過度傾向原生家庭，而忽略配偶的感受；應優先鞏固夫妻之間的信任圈，再處理手足親情，並提出以下建議作法：

正向作法（促進關係）

溫和轉述：過濾情緒性字眼，只傳達核心重點，減少傷害。

中立表達：客觀說明雙方立場，不偏袒、不預設對錯。

坦誠溝通：誠實分享互動情況，但不放大負面情緒。

負向作法（破壞關係）

斷章取義：只轉達抱怨或批評，容易激化對立。

隱瞞關鍵：刻意遮掩手足的不當要求，削弱夫妻信任。

挑撥離間：加入個人情緒詮釋，加劇誤解與衝突。

×

