快訊

瘦成這樣！江蕙開唱合體超重磅仙女歌手 首位正式嘉賓現身全場瘋了

疑燒金紙釀禍…台南民宅竄火舌 飼主崩潰抱癱軟愛犬「嘴對嘴吹氣」

隱忍外遇夫5年！58歲主婦熬到那句話「冷靜攤牌」 獲300萬展開新人生

聯合新聞網／ 綜合報導
日本熟年離婚率升高。示意圖／ingimage
日本熟年離婚率升高。示意圖／ingimage

日本「熟齡離婚」現象持續增加，一名當了30年以上全職主婦、58歲的女性由美子（化名）展現了極致理性。她在發現丈夫外遇後不動聲色，隱忍長達5年，直到丈夫退休金入帳、家庭資產達到高峰才同意離婚。面對丈夫提出的分手，她內心毫無起伏和眷戀，反而感謝丈夫的背叛讓她能下定決心清算一切。

據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，由美子結婚後一直忙於家事和育兒，丈夫雖負責家計卻極為大男人主義，更是一把抓緊經濟大權。就在丈夫55歲那年，兒子大學畢業剛出社會，由美子卻發現丈夫行蹤怪異，甚至目睹了外遇對象的曖昧訊息。當時她屢次動過離婚念頭，但理性分析後發現，自己長年無收入，若衝動行事恐將陷入老後貧窮，因此決定先按兵不動。

這場「資產保衛戰」布局長達5年。由美子耐心等到丈夫60歲屆齡退休、領取高額退休金後才出手。此時家庭總資產已累積至3,800萬日圓（約新台幣768萬元）。當丈夫誤以為妻子軟弱可欺，自以為掌控全局，主動開口要求離婚時，由美子淡定拿出蒐集多年的外遇證據，平靜地說：「我早就知道了。」

最後，由美子成功分得約1,600萬日圓（約新台幣323萬元）的財產，並爭取到分配丈夫厚生年金和退休金的資格。她表示，這筆錢足夠讓她搬進小公寓，未來打算從事專業的家事服務或清潔人員。對於這段婚姻的結束，她坦言這並非報復，而是對自己30年來相夫教子付出的勞力進行「清算」，拿回屬於她的價值，展開另一場自由的人生。

離婚 丈夫 資產 退休金 外遇 婚姻 財產 主婦 日本

延伸閱讀

巴黎女廚師赴日研修大喊「應該早點來」！法國8千元課程 日本不到20元

英「螞蟻大盜」專掃甜食 5秒閃電搜刮整排巧克力還自備購物袋

自民黨「Z世代」代表勝選！大空幸星超高顏值獲讚「被耽誤的偶像」

前寫真女星逆襲成功！森下千里淡妝深耕地方 扳倒政壇老將

相關新聞

隱忍外遇夫5年！58歲主婦熬到那句話「冷靜攤牌」 獲300萬展開新人生

日本「熟齡離婚」現象持續增加，一名當了30年以上全職主婦、58歲的女性由美子（化名）展現了極致理性。她在發現丈夫外遇後不動聲色，隱忍長達5年，直到丈夫退休金入帳、家庭資產達到高峰才同意離婚。面對丈夫提出的分手，她內心毫無起伏和眷戀，反而感謝丈夫的背叛讓她能下定決心清算一切。

農曆新年的米食盛典 祈求豐餘如意的美味連繫

米是傳統農業社會的根本，小至聲效懾人的磅米芳（pōng-bí-phang），大至供桌上的米酒米糕，從零嘴到祭祀，處處可見米的蹤跡。現實點說，再沒有比米糧更能有效衡量一家一歲之豐餘荒歉的指標了。我這一代人自小物質不虞匱乏，食米不必問米價，然而，對曾仰賴番薯籤果腹長成的老一輩人而言，一碗米粒晶瑩熱煙蒸騰的白米飯，的確是逢年過節才得以企盼的奢侈。

【理想的春節】毛奇／天氣必須冷，天空必須藍

理想的春節，天氣必須冷，氣候必須乾燥，不落雨，最好是冷高壓一片，天空洗藍。

【生活的風景】廖韻芳／沉默暖流

12 月19日是東京旅遊首日，在飯店吃消夜時，電視上剛好播出台北捷運殺人事件，雖然在網路已經得知悲劇，對此事躍上國際，心...

【厝內大小事】嶼人／Dancing Queen

晨跑時耳機播放著阿巴合唱團的熱門金曲〈Dancing Queen〉，腦海閃過夏天和兒子在倫敦旅行的場景。我們買票看了《M...

【日常辯證】屈志強／當我不再是被關注的那一個

兒時看電影或連續劇，劇情總圍繞著主角展開。那時我也相信，只要站在對的位置上，就會被看見、被安排、被溫柔對待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。