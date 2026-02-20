隱忍外遇夫5年！58歲主婦熬到那句話「冷靜攤牌」 獲300萬展開新人生

日本「熟齡離婚」現象持續增加，一名當了30年以上全職主婦、58歲的女性由美子（化名）展現了極致理性。她在發現丈夫外遇後不動聲色，隱忍長達5年，直到丈夫退休金入帳、家庭資產達到高峰才同意離婚。面對丈夫提出的分手，她內心毫無起伏和眷戀，反而感謝丈夫的背叛讓她能下定決心清算一切。

據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，由美子結婚後一直忙於家事和育兒，丈夫雖負責家計卻極為大男人主義，更是一把抓緊經濟大權。就在丈夫55歲那年，兒子大學畢業剛出社會，由美子卻發現丈夫行蹤怪異，甚至目睹了外遇對象的曖昧訊息。當時她屢次動過離婚念頭，但理性分析後發現，自己長年無收入，若衝動行事恐將陷入老後貧窮，因此決定先按兵不動。

這場「資產保衛戰」布局長達5年。由美子耐心等到丈夫60歲屆齡退休、領取高額退休金後才出手。此時家庭總資產已累積至3,800萬日圓（約新台幣768萬元）。當丈夫誤以為妻子軟弱可欺，自以為掌控全局，主動開口要求離婚時，由美子淡定拿出蒐集多年的外遇證據，平靜地說：「我早就知道了。」

最後，由美子成功分得約1,600萬日圓（約新台幣323萬元）的財產，並爭取到分配丈夫厚生年金和退休金的資格。她表示，這筆錢足夠讓她搬進小公寓，未來打算從事專業的家事服務或清潔人員。對於這段婚姻的結束，她坦言這並非報復，而是對自己30年來相夫教子付出的勞力進行「清算」，拿回屬於她的價值，展開另一場自由的人生。