好意還故意？人妻出國前夕被婆婆1舉動氣炸 網友傻眼：罵到以後她不敢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻抱怨，因隔天一早搭飛機出國，前一晚刻意在晚上7點就上床睡覺，沒想到才剛進入熟睡狀態，卻被婆婆一通又一通的電話吵醒，只為叮嚀一句「不要太晚睡」，害她整晚再也無法入眠，情緒直接崩潰。示意圖／AI生成
一名人妻抱怨，因隔天一早搭飛機出國，前一晚刻意在晚上7點就上床睡覺，沒想到才剛進入熟睡狀態，卻被婆婆一通又一通的電話吵醒，只為叮嚀一句「不要太晚睡」，害她整晚再也無法入眠，情緒直接崩潰。示意圖／AI生成

一名人妻抱怨，因隔天一早搭飛機出國，前一晚刻意在晚上7點就上床睡覺，沒想到才剛進入熟睡狀態，卻被婆婆一通又一通的電話吵醒，只為叮嚀一句「不要太晚睡」，害她整晚再也無法入眠，情緒直接崩潰。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，因隔天早上7點就要搭飛機出國，必須清晨5點抵達機場，預計凌晨3點起床梳洗，前一晚7點就躺平準備休息，沒想到原本安排好的作息，卻全被婆婆打亂。

這名女網友指出，當天晚上約9點半，她已經熟睡，卻突然接到婆婆的「奪命連環Call」，電話內容並非緊急狀況，只是重複提醒「你們明天要出國，今天不要太晚睡」，讓她瞬間清醒到不行，之後怎麼躺都睡不著，直呼整晚精神耗盡、又氣又崩潰。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「就是故意的啊，心理變態啊」、「我會罵人！罵到以後她不敢打電話來」、「電話只要響5聲沒人接，應該就知道要掛斷了」、「我覺得她是故意的，就是不想看妳過太爽」、「23：00打電話給婆婆，請她2：45打電話給妳，叫妳起床」、「哇靠，如果是我，管她什麼婆婆媽媽的，我會髒話滿天飛飆罵」。

不過，也有部分網友留言緩頰，回應「婆婆也許不是有意的，怎不關靜音」、「覺得她是無心的，好心提醒而已」、「唉，也是好意」、「好心被雷吻」。

家家有本難念的經，婆媳問題可說是千古難解的習題，本站曾報導，面對婆媳之間的衝突時，除了溝通、互相尊重之外，若仍難以緩解矛盾，或許也可尋求家庭醫生或諮詢師幫助，透過第三方給予的建議改善婆媳問題。

婆婆 搭飛機
生活單純作息正常…她不解教職哥找不到對象 苦主現身：以為自己是老大

老師不是理想的擇偶選項？一名女網友發文，表示她的哥哥職業是教師，生活單純且作息健康，卻一直娶不到老婆，讓她百思不解。

假期追劇大挑戰／方梓｜另一種閱讀

春節除了外出拜年，避開人潮待在家裡追劇也是一個好選擇，打開電視一集接著一集，跟隨角色的喜怒哀樂和情節開展，將假期裡的時間鬆動開來。聯副特邀五位作者，從「宅家追劇」的觀看經驗出發，分享他們獨特的看電視時光。 【精彩語錄】可能因《大長今》的編劇是女性，男主角一改亞洲慣有大男人主義，沒有自我似地呈現大暖男的樣子……

【心裡畫】李進文／樹立樣子

這時，樹體內耿直地傳出鐘聲，響了響祈使句──它省略主詞，以原型動詞緩緩寫詩。詩之最美，無非慢慢的美……

【散文詩】洪郁芬／隱花果

那些為黃果而來的鳥，羽色像糖化的風，叫聲像被陽光攪亮的水；在感官交疊的折射裡，我聽見牠們正在啜食一種沒有結瓣的花香……

【當代散文】鍾喬／轉身回去，看見母親（上）

按理說來，既是紅十字會的美援物資，應是救濟品。但，也不知如何周旋來周旋去，竟成了母親辛苦勞動的一項家庭生意……

