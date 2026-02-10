生活單純作息正常…她不解教職哥找不到對象 苦主現身：以為自己是老大

老師不是理想的擇偶選項？一名女網友發文，表示她的哥哥職業是教師，生活單純且作息健康，卻一直娶不到老婆，讓她百思不解。對此，網友們紛紛舉出老師容易被放大的缺點，可能是令人卻步的原因。

一名女網友在Dcard發文，表示她的哥哥是老師，多年來一直娶不到老婆，更沒有女生喜歡他。原PO認為「醫師、律師、老師」明明被歸類為「三大師」，但女生只要一聽到哥哥的職業是老師，就沒有了興趣。

原PO表示，哥哥生活單純作息健康，也有很多休假時間能陪老婆，但女生卻要選擇生活上誘惑更多的醫師、律師，抑或是作息不正常的工程師。她為哥哥抱屈，不解為何成就學生、對社會有貢獻的老師會沒人喜歡。

此文一出，不少網友點出另一半是老師的缺點，例如愛管教、自我中心與控制欲太強，「選老師當另一半感覺就很累，老師很愛說教與控管」、「老師，感覺就很會碎碎唸」、「我自己是老師也不想找老師當伴侶，很自我中心」、「老師在那種封閉的環境總是自以為是，不接受反駁」、「老師超愛說教當控制狂，不限性別」、「苦主在此，老師真的少碰，那個生活之封閉，總覺得自己是老大」。

還有網友認為一般人觀念中的「三師」其實不含老師，「三師從來沒有包括到老師，因為一般老師不是什麼高薪行業」、「醫師律師會計師啦，哪裡來的老師」、「以為是會計師耶，什麼時候老師排上榜」。

但也有網友覺得老師當另一半並沒有不好，不是職業的問題，「我覺得老師也挺不錯的吧」、「應該不是職業的問題，我哥不是三師，他沒特別高尚也對社會沒什麼貢獻，女友卻一個接一個換」、「不是職業的問題，是本人有問題」。

根據2023年「女性最想嫁10大職業調查」顯示，前3名分別是「老師、教授」、「醫生、醫護人員」、「軍警消」，可見老師在婚姻市場仍然有吸引力。