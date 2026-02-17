婆婆規定除夕一早報到！媳婦怨拜拜一整天：像表演家庭圓滿

一名人妻近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，每逢三節，特別是除夕，婆婆都要求一家人「一早就回來拜拜」，從上午拜一路拜到晚上。原PO強調，自己並非排斥拜拜，也尊重祖先，但整套流程冗長又缺乏彈性，讓人身心俱疲，更無奈的是，相關規矩似乎隨婆婆心情調整，以前小孩小的時候可以下午再來，現在小孩大了就一定要從早拜到晚，讓她忍不住質疑，這究竟是傳統習俗，還是長輩臨時決定。

原PO也提到，拜拜地點在婆婆家，對方能休息，但她與孩子只能長時間坐在客廳「陪等」，感覺自己並非參與儀式，而是被要求「出席一場表演」，只為了讓外人看到媳婦、孫子都在場、家庭圓滿的形象。她抱怨平時生活中婆婆並未實際給予照顧或支援，卻在年節要求媳婦付出整天時間，事後與老公溝通，對方提議改成「中午在家吃完飯，下午再回婆家」。

貼文曝光後，引發大量網友共鳴，不少人留言力挺原PO，「叫老公自己回去就好」、「妳該慶幸的是，妳並未與她同住」、「妳如果受不了，只能明確拒絕了」。也有網友分享相似經驗，直言部分婆家「從早拜到傍晚，然後把媳婦當傭人使喚」、「老太太只不過是在搞她個人的儀式感，誰理她」。

為何婆婆除夕拜拜需要「拜一整天」？是因為這天是農曆歲末最後一天「辭歲」，需按時辰陸續祭拜不同神明、祖先與地基主，以感謝整年保佑並祈求來年好運。傳統流程通常從早忙到晚，包含清晨拜天公、中午前祭祖、下午拜地基主，每個階段皆有其象徵意義，展現對神祖的敬虔與團圓的熱鬧氣氛。

除夕拜拜流程： 凌晨 (子時23:00-01:00) 或早上：拜天公 (玉皇大帝)。感謝天公過去一年的庇佑，祈求新的一年平安。 早上 (約9:00-11:00)：祭拜神明與祖先 (辭歲)。在神桌和公媽桌上擺放三牲、年糕、發糕等，象徵年年高升、有頭有尾，且要在圍爐前讓祖先享用年夜飯。 下午 (14:00-17:00)：拜地基主。感謝這間房子的守護神，通常在廚房或後門向屋內祭拜，祈求居住平安。 整天：準備豐盛供品，這天的拜拜也被稱為「辭歲」，意指舊的一年圓滿結束。