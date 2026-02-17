快訊

美國房租「貴到瘋狂」！87歲翁找69歲合租 每周甚至要打工3天

川普自曝和習近平討論對台軍售 學者指推翻對台「6項保證」：衝擊國防安全

聽新聞
0:00 / 0:00

婆婆規定除夕一早報到！媳婦怨拜拜一整天：像表演家庭圓滿

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦抱怨，除夕被要求一家人一早回婆家拜拜，要從上午拜一路拜到晚上。 示意圖／ingimage
一名媳婦抱怨，除夕被要求一家人一早回婆家拜拜，要從上午拜一路拜到晚上。 示意圖／ingimage

一名人妻近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，每逢三節，特別是除夕，婆婆都要求一家人「一早就回來拜拜」，從上午拜一路拜到晚上。原PO強調，自己並非排斥拜拜，也尊重祖先，但整套流程冗長又缺乏彈性，讓人身心俱疲，更無奈的是，相關規矩似乎隨婆婆心情調整，以前小孩小的時候可以下午再來，現在小孩大了就一定要從早拜到晚，讓她忍不住質疑，這究竟是傳統習俗，還是長輩臨時決定。

原PO也提到，拜拜地點在婆婆家，對方能休息，但她與孩子只能長時間坐在客廳「陪等」，感覺自己並非參與儀式，而是被要求「出席一場表演」，只為了讓外人看到媳婦、孫子都在場、家庭圓滿的形象。她抱怨平時生活中婆婆並未實際給予照顧或支援，卻在年節要求媳婦付出整天時間，事後與老公溝通，對方提議改成「中午在家吃完飯，下午再回婆家」。

貼文曝光後，引發大量網友共鳴，不少人留言力挺原PO，「叫老公自己回去就好」、「妳該慶幸的是，妳並未與她同住」、「妳如果受不了，只能明確拒絕了」。也有網友分享相似經驗，直言部分婆家「從早拜到傍晚，然後把媳婦當傭人使喚」、「老太太只不過是在搞她個人的儀式感，誰理她」。

為何婆婆除夕拜拜需要「拜一整天」？是因為這天是農曆歲末最後一天「辭歲」，需按時辰陸續祭拜不同神明、祖先與地基主，以感謝整年保佑並祈求來年好運。傳統流程通常從早忙到晚，包含清晨拜天公、中午前祭祖、下午拜地基主，每個階段皆有其象徵意義，展現對神祖的敬虔與團圓的熱鬧氣氛。

除夕拜拜流程：

凌晨 (子時23:00-01:00) 或早上：拜天公 (玉皇大帝)。感謝天公過去一年的庇佑，祈求新的一年平安。

早上 (約9:00-11:00)：祭拜神明與祖先 (辭歲)。在神桌和公媽桌上擺放三牲、年糕、發糕等，象徵年年高升、有頭有尾，且要在圍爐前讓祖先享用年夜飯。

下午 (14:00-17:00)：拜地基主。感謝這間房子的守護神，通常在廚房或後門向屋內祭拜，祈求居住平安。

整天：準備豐盛供品，這天的拜拜也被稱為「辭歲」，意指舊的一年圓滿結束。

除夕 拜拜 婆媳紛爭

延伸閱讀

22K誤一生？他喊7尾8初成「最慘世代」 網直指2關鍵拉開差距

年薪150萬算「黃金單身漢」？一票人喊普通 丁特吐槽：已是PR95

茄紅素是身體防護罩！為何吃番茄仍偏低？醫點破關鍵：吃法錯了

壓線取貨免緊張！她見蝦皮APP新功能驚喜 官方提醒：有限制

相關新聞

婆婆規定除夕一早報到！媳婦怨拜拜一整天：像表演家庭圓滿

一名人妻近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，每逢三節，特別是除夕，婆婆都要求一家人「一早就回來拜拜」，從上午拜一路拜到晚上。原PO強調，自己並非排斥拜拜，也尊重祖先，但整套流程冗長又缺乏彈性，讓人身心俱疲，更無奈的是，相關規矩似乎隨婆婆心情調整，以前小孩小的時候可以下午再來，現在小孩大了就一定要從早拜到晚，讓她忍不住質疑，這究竟是傳統習俗，還是長輩臨時決定。

婆婆問年終怎麼回？人妻求解 過來人推「模糊戰」：報低會被酸

Dcard上一名人妻以「我婆婆問我年終領多少，各位媳婦會如何回」為題發文，表示近日被婆婆關心年終金額，她僅淡淡回應「最後一天才會知道」，因為公司確實是到最後一天才發放。不過她也好奇，面對這類問題，其他媳婦會如何「有智慧地」回覆，引發網友熱烈討論。

林佳樺／【理想的春節】靜了

戀愛時，總幻想婚後的年節是滿桌豐潤的年菜煨暖了全家，我在兒女軟糯的吉祥話裡，送出紅豔豔的壓歲祝福。

Ann Shen／悲喜交織的年節

自從有記憶以來，我和妹妹便一直與爺爺奶奶同住，弟弟則跟著姑姑一家生活，而父母親長年在外地工作賺錢，每逢農曆春節，才是難得...

水蜻蜓／五月天演唱會初體驗

2025年12月28日，這天不是耶誕節，也不是跨年，這一天是「5525《回到那一天》」五月天演唱會在台中洲際棒球場。年過...

雨晴／我最強，你更強

假日午後，家裡兩個讀幼稚園的小兄弟在客廳裡玩機器人。哥哥拿著紅色機器人，弟弟拿著藍色機器人，兄弟倆追來追去，手裡的機器人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。