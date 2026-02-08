初一不能回娘家？人妻遭婆婆提醒「會分掉福氣」 兩派網友戰翻

農曆年將至，關於「大年初一能不能回娘家」的老問題，再度掀起討論。一名人妻近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文分享，婆婆提醒她「初一不可以回娘家，會分掉娘家的福氣」，還強調這是自己媽媽教的習俗，因此一路傳承至今。原PO回應，自家沒有這樣的禁忌，現在也有不少人除夕就已經回娘家，沒想到婆婆聽完尷尬又傻眼，仍以「我是婆婆，還是要跟妳講」作結，讓她只能默默聽完。

貼文曝光後，留言區迅速湧入大量回應，一派網友選擇尊重長輩觀念，寧可配合習俗求個心安，「我初一不回娘家，就算被笑迷信也沒關係」、「我娘家媽媽就不希望我們初一回去，她覺得觸霉頭」、「我自己的媽媽很傳統很介意，所以我是初一不回娘家的孩子」。

也有不少人不在意禁忌，年年照樣回娘家，「我初一就回娘家囉！帶一罐沙拉油回去就好」、「沒有欸，我每年都初一已經在娘家了欸，心情特好」、「除夕吃飽直接回娘家繼續吃，現在的人早就沒有禁忌了」、「我每年都初一就回娘家耶，也說好之後婆家、娘家年夜飯輪流這樣」、「我也曾經除夕和初一就帶我老婆回去岳父母家，一切安好好嗎」。

還有網友表示，「我婆婆也說大年初一不要回娘家，所以她女兒回來在門口時，我就把門關起來鎖上了」、「我婆婆第一年說媳婦初一回娘家，娘家會窮，我娘家直接説：我家沒有差這一點」、「為啥自己的女兒回家會分掉娘家的福氣？這道理我不懂」、「娘家人應該不會怕女兒分走福氣吧」、「越講越是要回去，過幾年就痲痹了」。