初一不能回娘家？人妻遭婆婆提醒「會分掉福氣」 兩派網友戰翻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻抱怨，婆婆對她說初一回娘家會觸霉頭。 圖／AI生成
一名人妻抱怨，婆婆對她說初一回娘家會觸霉頭。 圖／AI生成

農曆年將至，關於「大年初一能不能回娘家」的老問題，再度掀起討論。一名人妻近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文分享，婆婆提醒她「初一不可以回娘家，會分掉娘家的福氣」，還強調這是自己媽媽教的習俗，因此一路傳承至今。原PO回應，自家沒有這樣的禁忌，現在也有不少人除夕就已經回娘家，沒想到婆婆聽完尷尬又傻眼，仍以「我是婆婆，還是要跟妳講」作結，讓她只能默默聽完。

貼文曝光後，留言區迅速湧入大量回應，一派網友選擇尊重長輩觀念，寧可配合習俗求個心安，「我初一不回娘家，就算被笑迷信也沒關係」、「我娘家媽媽就不希望我們初一回去，她覺得觸霉頭」、「我自己的媽媽很傳統很介意，所以我是初一不回娘家的孩子」。

也有不少人不在意禁忌，年年照樣回娘家，「我初一就回娘家囉！帶一罐沙拉油回去就好」、「沒有欸，我每年都初一已經在娘家了欸，心情特好」、「除夕吃飽直接回娘家繼續吃，現在的人早就沒有禁忌了」、「我每年都初一就回娘家耶，也說好之後婆家、娘家年夜飯輪流這樣」、「我也曾經除夕和初一就帶我老婆回去岳父母家，一切安好好嗎」。

還有網友表示，「我婆婆也說大年初一不要回娘家，所以她女兒回來在門口時，我就把門關起來鎖上了」、「我婆婆第一年說媳婦初一回娘家，娘家會窮，我娘家直接説：我家沒有差這一點」、「為啥自己的女兒回家會分掉娘家的福氣？這道理我不懂」、「娘家人應該不會怕女兒分走福氣吧」、「越講越是要回去，過幾年就痲痹了」。

假期追劇大挑戰／鄒欣寧｜迢迢追劇路

春節除了外出拜年，避開人潮待在家裡追劇也是一個好選擇，打開電視一集接著一集，跟隨角色的喜怒哀樂和情節開展，將假期裡的時間鬆動開來。聯副特邀五位作者，從「宅家追劇」的觀看經驗出發，分享他們獨特的看電視時光。 【精彩語錄】不知不覺，我追逐的目光從日劇轉移到韓劇，並且立刻發現：韓劇比日劇更仰仗編劇能耐。即使是風靡亞洲的韓流頂級明星，也可能選錯劇本而讓劇集不忍卒睹……

聯副／2026第六屆台灣房屋親情文學獎徵件開始

●主辦單位：台灣房屋、聯合報 ●文類、字數：散文，800~1000字為限（含標點符號）。 ●書寫主題： 親情──以愛縫補 ●徵稿日期： 即日起至3月31日（郵戳為憑）。 ●獎額： 首獎一名，獎金三萬元 二獎一名，獎金二萬元 三獎一名，獎金一萬元 佳作十二名，獎金各五千元 ●以上得獎者除獎金外，另致贈獎座或獎牌。 ●詳情請見： 台灣房屋親情文學獎粉專 https://www.facebook.com/familylovewrite 或洽02-8692-5588轉2235

【慢慢讀，詩】蔡富澧／白千層

白千層記下來了／一頁一頁在日夜溫差裡舒展／建構自己的生命詩學……

【當代散文】崔舜華／美女與野獸

我以為眼前的這名流氓男人，不過就像我所知道的所有的其他人：一晚春宵，一次採蜜，爾後自動在隔日的清晨光線裡蒸發如水露。但流氓男人留了下來……

【嫺人的第三人生自在學】嫺人／退休的1000小時法則：你也可以！

有次受訪談退休理財，主持人問：「理財很重要，退休後生活安排也很重要，那妳每天都在做什麼？」我當時腦中浮現的是：「家事就要花掉一些時間，還有退休後可以自由滑手機……啊，這個不好說。」

