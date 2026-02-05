媳婦氣炸！小姑買房1年又要挖婆婆養老金買第二間 還嫌她老公不爭氣

一名女網友近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，內容引發熱烈討論。她表示，老公的妹妹，也就是她的小姑，去年趕在新青安最後階段買了一間房子，當時還向婆婆借了一部分頭期款，勉強湊足資金才成家立業。沒想到，才過了一年，小姑竟然又提出要再買一間房子，甚至開口向婆婆借200萬，又想坑婆婆的養老金。

原PO透露，小姑的理由是「現在年輕收入好，要趕快多買幾間房」，但她和老公都認為這種做法非常不切實際。第一間房子連本金都還沒開始繳納，如今又要借錢買第二間，這樣的財務槓桿風險極高。更讓她無法接受的是，小姑還批評她的老公「不夠爭氣」，沒有像她一樣「拚命累積資產」。原PO直言，她和老公一直秉持著「有多少錢做多少事」的原則，對於小姑這種「啃老」行為感到相當無奈。

該貼文一曝光，立即引來大量網友留言熱議。多數人對小姑的行為表示不滿，批評她「好高騖遠，不切實際」、「拿媽媽的養老金來出人頭地，簡直是啃老族的典範」、「真的不能理她，不然錢會丟進水溝裡」。也有網友嘲諷道，「她的所謂累積資產，原來是拿媽媽的辛苦錢來堆砌出來的啊！」、「妳老公真的不爭氣，竟然沒學會怎麼挖媽媽的錢來充實自己」。有網友建議原PO，「妳要加緊腳步，先借先贏，這樣妳老公才會有出息」。