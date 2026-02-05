快訊

百歲人瑞突與6旬看護結婚！家屬質疑她覬覦上億家產 醫院外上演搶人大戰

沈慶京中工經營保衛戰 從陶朱隱園到輿論場的重新布局

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

超療癒！媳婦下班回家遇婆婆「道德綁架」 網教用這句話直接反殺

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，表示自己下班回家時，婆婆常對她說：「XX（我公公）在廚房替我煮飯。」此話讓她感到不知如何回應，因此向網友求助，詢問大家是否有類似經驗，以及該如何應對。

該貼文曝光後，引發網友熱烈討論，有網友表示「是我我會直接回她，你們吃就好，以後都不用煮我們的，我們夫妻倆會自己吃」、「我會回：喔！」也有人幽默回應：「好的，等下我多吃兩碗飯」、「你可以回她，我比較想要吃婆婆煮的」。

許多網友認為婆婆的行為帶有「道德綁架」的意味。有留言提到「她覺得是你該做的。」也有人質疑「替你煮飯嗎？所以其他人不吃飯，你還沒嫁到她家的時候，全家都吸空氣就飽了。」

此外，部分網友提供了一些反擊化解的方式，例如，「謝謝爸爸，爸爸很疼媳婦呢！（讓婆婆氣死）」、「爸在幫全家煮飯，真的辛苦了」、「謝謝爸爸，有你真好！太感動了，還會擔心我還沒吃晚餐」、「太棒了！我最喜歡吃公公煮的飯！(再蹦跳的進房間）」。

婆婆 公公 媳婦 廚房
