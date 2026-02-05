快訊

下班只想睡！和工程師交往好孤單 她深夜崩潰哭訴：體諒之後 然後呢？

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
有一名女網友在論壇Dcard上以「大家的工程師男友都是什麼樣子呢」為題發文，分享自己與工程師男友的日常生活，引發網友熱烈討論。她描述，男友剛入職場半年，每天工作時間長達12小時，幾乎沒有多餘的精力陪伴她，讓她在感情中逐漸感到孤單與委屈。

女網友表示，男友因工作壓力大且時間緊湊，下班後僅能短暫休息，兩人相處的時間少之又少。她提到，即便偶爾去男友住處過夜，也僅僅是一起睡覺，因為對方太過疲憊。雖然男友在睡前會溫柔地擁抱她，但這樣的互動漸漸無法滿足她對感情更深層次的需求。

此外，她坦言，儘管自己願意體諒男友的辛勞，甚至主動承擔起生活上的一些責任，例如騎腳踏車去找男友、分攤開銷、準備宵夜等，但內心仍難免感到失落，也漸漸產生疑惑「體諒之後，然後呢？」並透露自己時常在深夜默默掉淚，對未來的生活充滿憂慮。

貼文一出，立刻引發廣大網友熱議。不少人紛紛留言表示心有戚戚焉，有人寫道：「面對下班沒有任何力氣的他，失去了深度聊天的機會，真的很難過。」也有網友指出：「跟工程師在一起，通常要同居比較好，不然可能一整天只能聊幾句話。」

同時，也有網友分享自己的經驗與建議，「試著把『自己』放在第一位，或許對感情生活會有新的想法。」另有網友提到：「我男朋友也是工程師，每天睡前會聊半小時，這樣感覺比較有連結。」

一位網友表示對原PO的煩惱感同身受，因為老公職業是外科醫生，忙碌程度不輸給工程師，但兩人「還是努力尋找平衡點」。」

工程師 男朋友 Dcard
