「鹹酥雞365男」再犯眾怒 欠錢因女方不稀罕才未還 等現任女友領年終

Dcard論壇的「鹹酥雞365」情侶最後分手，事隔3個月，網友發現男方仍持續回應文章，對於眾多網友催他快點償還前女友2萬元借款，他澄清並非故意不還錢，而是女方不想再有聯繫，也不稀罕他還錢，「所以我選擇尊重她的意見」，如果真要他還錢，要等他和現任女友領年終，且對方「需要」的話，就會還1萬9500元。

「鹹酥雞365」拜金女事件為去年11月，Dcard一名女網友匿名發文「點了$365鹹酥雞被嫌貴」，指花了365元買鹹酥雞，卻被交往3個月的男友不停數落。但其中多達190元的份量是男友點的，加上交往之初就向她借2萬元未還，批她喝星巴克愛慕虛榮、常念她敗家，後續決定分手。後來男方突然回文反擊，理直氣壯讓眾網友傻眼，再掀討論。

男方日前再度回應「鹹酥雞365」文章，他表示，雙方分手後都已經各自安好，「我已經有了新的幸福」，不再回頭看這段不歡而散的過去。至於女方，「我相信她也不想再跟我有所聯繫，她也跟我一樣往前看了，也並不稀罕我還錢給她」，所以他選擇尊重對方的意見。「當然如果要我還那19500我也是沒問題的，只是要再等一陣子我+女友的年終才會發放，只要女方需要我們就會還她19500」。

他向前女友喊話，「妳知道我之前一直密妳的那個小帳，有需要隨時可以回應我」。

不過，有網友質疑他明明積欠2萬元，為何變成1萬9500元。他回應，「那我還2萬也可以，只要女方有需要，有回應我訊息，年終的錢都會拿來還給她」。他有向現任女友好好交代還欠前任的錢，女友不希望他跟前任還有牽扯，「所以不要我分期還，要幫忙一起一次還完，我尊重女友的想法」。

其他網友表示，「到底是什麼樣的人才需要現任一起還2萬，這個金額我工作一個禮拜就還得出來了」、「莫名其妙為什麼自動減少500變19500，還有當初承諾是1月要還，現在都2月1日了，還在說對方要你還才會還，還要等年終，從未見過像你如此厚顏無恥之徒」、「欠錢不要欠過年」、「趕快還錢好嗎？哪來那麼多理由」、「不只2萬，還有代墊那些的，你是失憶了嗎？」、「現在的年輕人那麼窮喔？2萬還要分期等年終」。