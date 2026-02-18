快訊

天道盟副盟主席開百桌嫁女兒 「瑤山牛」是何許人也？

別再欲擒故縱！日媒指「坦率系女孩」令人安心 男性更想珍惜

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網站Trill指出，戀愛時坦率的女性反而更容易被信任。 示意圖／ingimage
日本網站Trill指出，戀愛時坦率的女性反而更容易被信任。 示意圖／ingimage

日本網站「Trill」針對戀愛中「欲擒故縱」與「坦率表達」的女性進行分析，結果顯示「坦率的女性反而更容易被信任」。Trill指出，戀愛中常聽到「不要太快表露真心」的說法，但真正能讓關係長久的關鍵，其實在於信任感。相較之下，習慣欲擒故縱的女性，與能夠坦率表達情緒的女性，帶給男性的安心感與親密關係的發展速度，往往存在明顯差異。

欲擒故縱的代價／新鮮感後的疲憊與猜忌

欲擒故縱反而容易製造不安與猜疑。刻意延後回訊、隱藏真實感受的行為，雖然在短時間內可能產生吸引力，卻也容易讓男性產生「搞不懂她在想什麼」、「是不是在試探我」的疑慮。這種相處模式一開始或許刺激新鮮，但隨著時間拉長，反而可能累積疲憊感與戒心，影響關係穩定。

直球對決的魅力／坦率表達讓關係不再是猜謎

坦率的女性，讓關係更簡單前進。相對地，坦率的女性在想見面時就直接表達想見，感到開心時也不吝於說出口。對男性而言，這樣的互動方式清楚明確，不必反覆猜測對方心意，更容易安心投入關係。「她會誠實說出自己的感受」這樣的印象，往往能逐漸轉化為信任。

從理解到連結／卸下心機才能建立深度信任

信任來自理解，而非心機試探。文章強調，過多的欲擒故縱，雙方往往花大量時間揣測彼此真正的想法，內心難以放鬆；反之，能坦率溝通的關係，更容易分享價值觀與想法，即使出現問題，也能透過對話解決。

文末Trill提醒，欲擒故縱或許能讓戀情在初期升溫，卻不利於培養長久的信任。能夠真誠表達情感的女性，更容易被男性視為「可以安心珍惜的對象」，也因此在長期關係中更具優勢。

兩性關係 親密關係 心機 戀愛 價值觀

