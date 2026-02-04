孩子沉迷K-pop怎辦 媒體素養資訊網有解方

K-pop吸引年輕孩子的目光，往往投入大筆金錢和時間在演唱會、應援活動中，讓家長難以理解。教育部「媒體素養教育資訊網」的最新文章剖析追星心理，提供家長應對建議。

教育部今天發布新聞稿，建議家長在寒假期間，運用「媒體素養教育資源網」提供的多元文章和學習資源，協助孩子培養辨識資訊、理解媒體運作邏輯與自我保護能力。

其中一篇最新上架的文章，由樹德科技大學人類性學研究所助理教授郭洪國雄分享「K-pop為什麼有如此一擊中的魔力？以子彈理論理解韓流追星心理」，從近年韓團來台開演唱會，吸引許多青少年上網搶票，旅宿業價格飆升，周邊商圈出現大規模排隊和交通管制現象，無不顯示K-pop的震撼力。

當今青少年對特定演唱會或應援活動展現出的狂熱與資源投入，往往超出家長的想像範圍。文中剖析，K-pop的吸引力是由3層結構包覆而成，首先是音樂產品的高度視覺化，特別能吸引高度視覺敏感的青少年。

其次是歌曲與偶像故事營造，常強調「努力到最後終於發光」，進入青春期的孩子常感到不安，而K-pop則像是一種溫柔的陪伴。

第3層結構是社群平台和演算法，讓孩子每天接受來自不同來源的重複訊息，朋友在分享搶票成功、開箱偶像周邊，社群甚至會形成「唯有喜歡特定偶像團體，才能拿到進入圈子的入場券」的氛圍。

媒體素養資訊教育網指出，追星是一種「長大練習」，K-pop對孩子而言不只是娛樂，更是一種重要的心理支持與社群連結。然而，家長難以感受孩子內在成長，往往看到的是外顯的「從眾行為」，急於否定和設限。

郭洪國雄在文中建議，家長可以從對話開始，詢問「你最喜歡哪一首歌？有哪句歌詞特別感動你？」讓孩子有機會抒發自己的內在需求。再進一步做媒體素養練習，拆解MV裡的影像、敘事與商業目的，討論偶像光環背後的現實壓力等。

另外，親子也可共同討論每月的消費上限、演唱會的時間管理，以及粉絲群中互動的禮貌等。這些討論的目的並非壓制，而是讓孩子練習成為「負責任的粉絲」，並在過程中學會負責任地成就自己。相關資訊可參考「媒體素養教育資源網」。