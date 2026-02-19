買年菜幫公公慶生被嫌爆！丈夫不救還指責 她帶孩離場：不爽就離婚

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻買年菜回婆家幫公公慶生，卻遭婆婆一頓數落。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」近日出現一篇引發大量共鳴的貼文，一名人妻抱怨，自己好心買年菜婆家替公公慶生，卻從進門一路被婆婆嫌到離場，最終忍無可忍，直接帶著孩子返家，並向老公放話「不爽就離婚」。

原PO表示，公公生日當天為了省錢不訂餐廳，她也不想下廚，便請老公訂了五道冷凍年菜，打算帶回婆家加熱食用。她坦言自己刻意不進廚房，是因為只要一動手，婆婆就會找各種理由責罵，包含廚房不乾淨、菜不好吃、抽油煙機沒擦、地板沒拖等。

原PO指出，當晚約5點多抵達婆家，婆婆一坐在客廳便嫌她進門沒有喊「媽」，即使她強調有喊，婆婆仍堅稱沒聽到。由於要先幫兩個孩子洗澡，想請婆婆先熱菜，對方卻雙手一攤表示「不會加熱」，堅持等她忙完再處理。直到接近7點才將年菜加熱完成，婆婆隨即開始碎念，嫌抽油煙機沒擦、廚房沒拖地，甚至批評「五道菜都很難吃」。

原PO無奈表示，整個過程中，老公與公公都站在一旁不發一語，讓她獨自承受責罵。最終她一口飯也沒吃，直接叫車帶著孩子離開，只對公婆說「以後我不會再買任何東西回婆家，過年我也不會回來」。返家途中手機響不停，老公指責她不尊重公婆，婆婆情緒失控大鬧，她僅回了一句「不爽就離婚」，之後老公便未再傳訊。

她補充，直到晚上9點半，老公仍留在婆家安撫公婆，因此語重心長地勸告女性朋友們「不要隨便結婚，也不要隨便生小孩」。

貼文曝光後，大批網友留言力挺原PO，直言問題不只在婆婆，更在於丈夫的態度。「這家庭妳還是別回去了，以防身體不適，小孩還小」、「辛苦了，公婆爛就算了，媽寶老公還不要挺妳，真的扯」、「做得好，別人家的女兒也是捧在手心的寶，不是去婆家當傭人」。

也有不少人直言婚姻去留該重新思考，「幹得好啊！那樣的先生真的可以考慮放生了」、「給妳大大大大的按讚，妳那個媽寶男可以放生了」、「太好了，以後可以不要回婆家了，老公自己帶小孩回去就好」、「有這種豬隊友還是盡早離婚吧」。

婆媳紛爭 媽寶 婆家 公婆 夫妻關係 年菜

