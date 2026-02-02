北市失業家庭子女學費補助開跑 最高35800優於中央補助

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市勞動局今起受理114學年度第2學期失業勞工子女就學補助。凡設籍北市、且符合申請資格失業勞工，請於3月31日前提出申請。私立大專院校最高補助3萬5800元，優於教育部補助。圖／聯合報系資料照片

開學在即，協助非自願離職失業勞工家庭子女安心就學、減輕學費負擔，北市勞動局今起受理114學年度第2學期失業勞工子女就學補助。凡設籍北市、且符合申請資格失業勞工，請於3月31日前提出申請。私立大專院校最高補助3萬5800元，優於教育部補助。

北市勞動局長王秋冬表示，勞動局每年2月與8月辦理就學補助申請，符合資格的失業勞工同一年度以申請1次為限。申請案件於受理截止後，將與其他機關相關補助資料進行比對，確認無重複申請情形，即會儘速撥款。

勞動局說，因教育部自113學年度起推動「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，針對就讀私立大專院校學生，提供每年3萬5000元學雜費定額減免，由學校於註冊繳費單中直接扣減（每學期1萬7500元）。惟北市勞動局針對私立大專院校學生最高補助金額為3萬5800元，優於教育部補助金額，下一學期，學生可以再申請教育部的補助。

王秋冬建議，符合資格者可擇優申請本局補助；如已申請教育部補助，亦可先洽詢子女就讀學校，將已扣減之1萬7500元款項退回後，再向勞動局提出就學費用補助申請。

申請資格為說設籍北市非自願離職失業勞工，其子女就讀國內高中職或大專院校，且具有正式學籍者；失業勞工須於114年10月1日至115年3月31日期間非自願離職；申請人及其配偶113年度綜合所得總額合計未超過148萬元；子女未接受教育部免學費方案或學雜費減免優待之教育補助。

補助標準：公立高中職：每名補助5000元；私立高中職：每名1萬2000元；公立大專院校：每名1萬3600元；私立大專院校：每名3萬5800元。

