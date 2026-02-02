快訊

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

年薪230萬！45歲「黃金單身漢」列結婚條件 網看傻：憑實力單身

聯合新聞網／ 綜合報導
一位45歲黃金單身漢年薪230萬，所列出的結婚條件讓網友們感嘆「憑實力單身」。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage
一位45歲黃金單身漢年薪230萬，所列出的結婚條件讓網友們感嘆「憑實力單身」。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage

結婚不僅要考量雙方的經濟條件，更要思考雙方性格與價值觀是否合適。一名網友發文，稱他近期認識一名「黃金單身漢」，45歲年薪230萬，但他所列出的結婚條件讓網友們感嘆：「憑實力單身」。

一名網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示他近日認識一名黃金單身漢，年齡45歲、身高183公分、體重83公斤、年薪約230萬。

原PO表示，男方本身條件看似很好，但他希望婚後不僅要生小孩、更要「和公婆同住」，完全不考慮搬出去住，且女方必須要有自己工作，婚後的薪水各自管理，不會給予零用錢；此外婆婆會煮飯，因此女方不一定需要下廚。原PO詢問網友們：「這樣的條件，會考慮和男方交往嗎？」

此文一出，不少網友針對男方開出的條件提出疑慮，「不會交往，論薪水條件或許是好的，但論年紀且各花各的還要跟公婆同住生小孩，他的薪水再多也享受不到」、「不會，他憑實力單身，你去攪和什麼，還不快跑」、「這條件很不好，45歲才想生小孩，不提供零用錢，各自工作，還要和公婆同住，那還結什麼婚」、「小氣的男人要女生孩子婚後還要工作，是黃金單身漢又如何？不一定會花在你身上」。

更有過來人分享自身經歷，「我先生年薪不多但也不差，但他賺再多都是他的事，交往覺得全A沒什麼，結婚後真的讓我動了離婚念頭」、「我也跟獨子結婚，還沒有小姑沒有住婆家的那種，他都只為公婆思考，連我快臨盆，跟他說我要開車到醫院附近去找他、準備進醫院待產，他還一副很麻煩怕我搞烏龍，現在想離婚」。

結婚 婆媳紛爭 兩性關係 單身 價值觀

延伸閱讀

朋友生完收10萬紅包！她怨貢獻婆家無回報 過來人勸：投資自己就好

冰箱堆積如山！她嫌男友家廚房亂如戰場 掀兩派論戰：嫁進去了嗎

夫妻收入相當、公婆冷漠15年…她想讓孩子改母姓 年齡是關鍵

坐月子紅包離奇失蹤！她懷疑親媽偷錢 網給建議：有證據好處理

相關新聞

年薪230萬！45歲「黃金單身漢」列結婚條件 網看傻：憑實力單身

結婚不僅要考量雙方的經濟條件，更要思考雙方性格與價值觀是否合適。一名網友發文，稱他近期認識一名「黃金單身漢」，45歲年薪230萬，他所列出的結婚條件讓網友們感嘆：「憑實力單身」。

【2月文學相對論】張惠菁×韓麗珠／回家是現在進行式

我的心仍然要用恨去刺傷自己，畢竟內疚是我跟她之間的最後一根線。我仍然帶著許多許多的執著……

【專家解析】田子揚久／找回安全又美味的食刻

「就是比較容易不小心嗆到，還好吧？」「偶爾比較累、天氣變化大，飯吃得慢一些，正常的吧？」

【照護心情】謝綉氣／暮年餘光的慰藉

九十三歲的公公，在過年前因咀嚼能力退化，經醫師診斷評估後，改用鼻胃管餵食。因肺部感染而插管治療，拔管不順利，為了讓公公舒...

【長照筆記】Alicia／一場病，讓全家學會重新呼吸

爸爸突然無法行走的那一天，我才知道，人生並不會事先通知我們該如何承受。救護車送往醫院後，檢查一項接著一項，數字與影像在醫...

【長照筆記】真然／記錯的生日，也很幸福

那天晚上，媽媽笑著對我說：「今天是我的生日呀！」我一時愣住。明明是9月，她的生日在11月。或許是在日照中心看到電子日曆上「11」和「9」的排列，她又把月份搞混了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。