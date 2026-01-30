交往半年就要包紅包？ 他被要求「長輩6千、小孩1千2」 內行揭傳統禮俗

農曆春節將至，不少情侶會趁著假期到對方家中拜年。不過，近日一名男網友發文求助，表示自己將首次到交往半年的女友家拜年，沒想到女友卻開出驚人的「禮數清單」，要求他包給長輩每人至少6000元，小孩每人1200元，甚至連禮盒都不能馬虎。這番要求讓他不禁懷疑是否合理，貼文曝光後，引發大批網友一面倒勸退，直呼「你是被當提款機了吧」。

原PO在臉書社團「匿名公社」中發文表示，今年過年預計第一次到交往半年的女友家拜年。然而，女友卻提前告知她家裡的規矩，強調「阿嬤、爸爸、媽媽至少要包6000元」，且女友哥哥的三個小孩也不能漏掉，每人要包1200元，除此之外，伴手禮盒更是要挑選得體、不能隨便，粗估光是紅包錢就將近2萬2千元，再加上高檔禮盒，一趟拜年恐噴掉近3萬元。女友對此解釋，因為她們家很「重禮數」，這樣做才得體。

貼文曝光後引發網友熱烈討論，多數人認為女友的要求太過分，直言：「還沒結婚你是客人，客人不用包紅包，帶禮盒就夠了」、「才交往半年就要這樣，結婚後還得了」、「這哪是重禮數，根本是把你當盤子」、「建議你問她，那妳來我家要包多少給我爸媽？」也有人幽默建議：「先分手，過完年再復合，現省兩萬多」、「這價格是在賣女兒嗎？」

更有網友分析，傳統習俗上，未婚情侶到對方家拜年，通常只需準備水果或禮盒即可，收紅包的反而是晚輩；若女方家長真的重禮數，應該是長輩包給晚輩，或是雙方講好互送禮物，而非單方面要求鉅額紅包。許多過來人也勸原PO快逃，認為這種價值觀不合的對象，未來相處只會更多摩擦。

究竟過年紅包該怎麼包才不失禮？根據「橘世代」整理的紅包行情參考，包給爺爺奶奶、外公外婆等長輩，金額約在3600元至6600元；父母則建議3600元至16000元，可選擇6600元、8000元等吉祥數字。至於小孩部分，國小以下約600元至1200元，國高中1000元至2600元，大學生則在1600元至3600元；若是朋友的小孩，通常包600元至1200元即可，視交情而定。

專家也提醒，紅包金額應量力而為，重點在於心意。對於未婚伴侶的家人，帶上一份精緻的伴手禮，既能表達敬意又不會造成雙方壓力，或許才是最得體的「禮數」。