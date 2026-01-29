夫妻收入相當、公婆冷漠15年…她想讓孩子改母姓 年齡是關鍵

有一名女網友於臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示希望將小孩的姓氏改為自己的姓，並引發熱烈討論。該名網友提到，過去隨父姓是因為傳統社會中多由男性負責工作養家，但如今她與丈夫的收入相當，且小孩是她懷胎十月生下，付出的心力更多。此外，她還提到，公婆15年來從未主動來看過孫子，即使他們帶孩子回去探望，公婆態度也冷淡，因此她認為是否可以直接將孩子改隨母姓。

該貼文一出，立刻引來大批網友留言討論。多數網友認為改姓需經過生父同意，有人表示：「要經過生父同意」、「當然可以啊！只要你老公同意。不過如果公婆不想把財產分給你老公，希望你老公也同意。」另有網友補充：「未成年改姓改名要經過生父同意」、「滿18歲可以改，單獨監護也可以改喔。」

部分網友則認為不應因為家庭矛盾而輕易更改孩子的姓氏。有網友留言：「不要把姓氏當成一個工具使用，等孩子成年後他有選擇權。」也有人分享自身經歷：「我也是改姓母姓取得原住民身分，後來我兒子們也隨我姓，哈。」甚至有網友質疑：「改姓公婆就會變熱情？」

此外，也有理性建議的聲音出現：「你跟老公相處得好就好了，日子是你倆在過，不需要為了沒必要的人爭執吵架，除非你老公不跟你同一線。」

依據法規規定，姓氏在出生登記前就會由父母決定從父姓或母姓（若為非婚生子女則直接從母姓）。如果父母無法達成共識，會由戶政事務所以抽籤方式決定姓氏。在子女成年之前，父母有權約定變更子女姓氏一次，但為了尊重子女的權益，當他們成年後也可以再自行變更一次。此外，《姓名條例》也規定，因認領關係、收養關係變化而申請改姓，以及原住民等少數民族家族姓氏遭誤植、音譯過長等情況，都可以申請改姓。