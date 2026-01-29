坐月子紅包離奇失蹤！她懷疑親媽偷錢 網給建議：有證據好處理

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，分享自己在坐月子期間遭遇的家庭糾紛。她表示，自己與丈夫分別發現紅包不翼而飛，合理懷疑可能是母親所為，引發網友熱烈討論。

該名女網友在貼文中提到，丈夫一早發現親戚包的紅包不見，翻遍抽屜仍未找到。她建議丈夫到車上尋找，自己則抱著尚未滿月的女兒在化妝台抽屜尋找，卻驚訝發現自己的紅包也消失無蹤。她透露，自己目前在婆家坐月子，娘家母親每日送中餐並幫忙為女兒洗澡。她回憶，上週二自己先去浴室放水，母親獨自在房間內照顧女兒，隔天紅包便不見了。

貼文中，她表示房間進出人員僅有自己、丈夫及母親，合理懷疑母親可能因最近缺錢而偷走紅包。她坦言：「其實不用這樣，坐月子期間遇到這樣心情夠差，婆家的人怎麼看我？女婿又會怎麼想老婆的媽媽為什麼這樣？」

此事引發網友廣泛討論，多數人建議她直接向母親詢問真相。一名網友留言：「你可以直接打電話問你母親，若紅包不是他拿的就直接報警吧。」也有人提醒：「大家都在婆家，先別說是媽媽偷的錢，大家都有可能。」此外，也有網友分享自己的經驗：「我媽也會偷家人的錢」、「我媽媽也會偷我家的錢還翻我家衣櫥拿房契，太可怕了。」

但也有人表示擔憂：「萬一不是媽媽呢？」部分網友則提出解決方案：「既然問沒用就不要問了，偷偷裝監視器就好了。既然有第一次，一定還會有下一次。有證據也好處理。」

該事件引發不少人感慨家家有本難念的經。有網友坦言：「我兒子的滿月紅包錢婆婆全部都拿走從不手軟，而且在親戚面前說那些都是她，才不管你誰的錢。」另有網友透露：「我婆婆也會偷家人的錢。」