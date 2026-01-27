快訊

台灣離婚率超高！立院想推「冷靜期」制度 女CEO反對：只是拖延

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣離婚率太高，因此立院參考「離婚冷靜期」的做法想推動新制度，對此，仲誼集團執行長岳啟儒持反對意見。示意圖／Ingimage
台灣的離婚率逐年攀升，根據內政部公布的統計資料，2024年台灣粗離婚率已上升至2.28‰，不僅創下2020年以來的新高，也使台灣在亞洲地區的離婚率排名僅次於中國大陸。因此立法院法制局認為可以參考大陸實施的「離婚冷靜期」制度，防止夫妻雙方衝動離婚。不過仲誼集團執行長岳啟儒發表看法，她直言「如果你都已經決定要離婚了，還需要冷靜期嗎？」

岳啟儒在臉書指出，離婚往往不是一時的衝動，從下定決心到真的結束，本來就很漫長、也很折磨。所以我並不贊成離婚冷靜期，它可能只是拖延時間，更何況遇到家暴或安全問題，更不該被迫拖延。她舉出身旁朋友的例子，朋友和先生一起創業，在外人眼裡是神仙眷侶，但是在婚後幾年他們的情感已經漸漸疏遠，回家兩人幾乎不說話，讓岳啟儒直言「我聽了都覺得窒息。後來朋友提離婚，對方不肯，又吵了一年，才真的辦成手續」。

因此她分享看法「離婚率變高，不是因為大家更容易放棄，我覺得是更重視自我，也是漸漸拋開傳統的進步象徵」，同時，岳啟儒也點出關鍵原因，離不離婚最後還是要回到自己心裡，想離婚的原因，往往是當初想結婚的理由已經被消磨掉了。這時該問問自己：愛還在嗎？還想努力嗎？然後替自己設好停損點。最後她呼籲「不要隨便離婚，但該離的時候，也要勇敢離開。」

針對「離婚冷靜期」，《轉角國際》日前也有整理此制度的爭議問題，如果按照中國的離婚冷靜期，申請到受理，要有30天冷靜期，這樣反而是嚴格的審查流程，若30天後有一方沒有到場辦理離婚，或30天屆滿未回去，就視同撤回申請，但此問題點在於，並未強制當事人接受任何前置教育或輔導，也沒有要求協議子女撫養等，只是將離婚時間往後延伸，更有可能延長家暴受害者的痛苦與危險。

離婚 結婚

台灣的離婚率逐年攀升，根據內政部公布的統計資料，2024年台灣粗離婚率已上升至2.28‰，不僅創下2020年以來的新高，也使台灣在亞洲地區的離婚率排名僅次於中國大陸。因此立法院法制局認為可以參考大陸實施的「離婚冷靜期」制度，防止夫妻雙方衝動離婚。不過仲誼集團執行長岳啟儒發表看法，她直言「如果你都已經決定要離婚了，還需要冷靜期嗎？」

