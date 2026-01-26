高雄婚育宅比例提高至40% 育兒租金補貼同步上路

高雄市政府推動自建社會住宅，2032年總量將達2502戶，婚育宅比例提高到40%，預計可提供1000戶，今天市府同時宣布啟動「育兒租金補貼2.0」，凡租戶家中育有0至2歲幼兒，補貼金額再加1.5倍，若設籍高雄，每名子女還可再獲2000元在地加碼，該補貼方案每年均採一次性發放。

由高雄市府自籌自建的大寮社會住宅工程進度順利，最快今年7月可完成水電等基礎設施，同步啟動租金估價作業，並依中央最新訂定的租金分級辦法辦理，預計7月正式受理民眾申請招租，共計384戶，其中婚育宅約占154戶。

招租後將進行資格審查與查核作業，期望在11月完成公開抽籤，12月開放選屋，並於明年1月正式入住，讓社會住宅順利銜接市民居住需求。

另，市府宣布同步推動「育兒租金補貼2.0」，目標是打造一個讓年輕人願意結婚、敢生小孩，也能安心、快樂成家的居住環境，政策核心分為安居、扶持兩大方向，經費使用囤房稅收益，回饋用於照顧租屋與育兒家庭，預估可照顧1萬2560戶育兒租屋家庭。

都發局說明，安居政策上，中央規定國家住宅及都市更新中心興建的社會住宅須保留20%作為婚育宅，高雄市進一步加碼，將市府自建社會住宅的婚育宅比例提高至40%，為全國最高。

符合申請資格者，包括結婚兩年內的新婚家庭，以及育有0至6歲幼兒的家庭。依市府規畫，至2032年高雄市自建的社會住宅總量將達2502戶，將可提供約1000戶婚育宅，擴大照顧在地年輕家庭。

在扶持措施上，高雄市將原有租金補貼升級為「育兒租金補貼2.0」現行政策針對育有0至12歲子女的租屋家庭，提供一次性補貼，一名子女4000元、兩名8000元、三名1萬2000元。

今年進一步擴大適用對象，首度將入住社會住宅的家庭也納入補貼範圍，不論是承租中央或高雄市自建社宅，皆可領取育兒租金補貼。

此外，針對育有0至2歲幼兒的家庭，市府再加碼補助，補貼金額一律乘以1.5倍，一名子女提高至6000元、兩名1萬2000元、三名1萬8000元，且包含已懷孕、即將生產的家庭。若子女設籍高雄市，市府再加碼補助，每名子女每年多補助2000元，兩名即加碼4000元，三名以上加碼6000元。

舉例若為雙薪家庭，育有一名0至2歲幼兒，且子女設籍高雄市，每年可獲得最高1萬6000元的育兒租金補貼，減輕年輕家庭居住與育兒負擔。