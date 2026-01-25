聽新聞
孩子手機成癮拔不出來？想救下一代 父母得先給「2樣東西」

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
孩子沉迷手機示意圖。圖／AI生成
孩子沉迷手機示意圖。圖／AI生成

摘要

孩子沉迷手機，說教或沒收手機往往反效果。《失控的焦慮世代》作者表示，透過兩個策略，能讓孩子重新與現實建立連結，擺脫3C成癮，找回歸屬感與自主權。

孩子手機成癮，無法自拔，已經成為當前全球父母的集體焦慮。

這場「螢幕戰爭」雙方都精疲力竭，試著斷網、沒收手機，往往換來更激烈的衝突。

有可能，我們搞錯了重點：孩子戒不掉螢幕，其實是因為現實生活「太無聊」了。

消失的童年：孩子與現實世界失去連結

對3C世代來說，短影音節奏快，也能給大腦帶來立即的愉悅。相比之下，現實生活顯得緩慢且缺乏回饋。英國艾希特大學的調查顯示，有3成的英國兒童，在放學後完全沒有戶外遊戲的時間。

英國上議院議員、青少年生命中心執行主席Anne Longfield表示，遊戲是培養兒童社交能力、促進運動、增進身心健康和建立自信的重要方式。但現在太多孩子在成長關鍵期長時間玩手機，常常獨自一人，導致健康和幸福感下降。

《失控的焦慮世代》作者、社會心理學家、紐約大學史登商學院教授Jonathan Haidt，與共同作者、同時也是健康記者的Catherine Price強調，要讓孩子戒除3C，關鍵在於建立與現實的連結。

為什麼勸誡無效？是因為我們沒給孩子更好的替代品！他們給了以下兩大策略：

策略1：給予具挑戰性的責任，重建自主權

許多父母出於愛護，幫孩子打理好一切，卻剝奪了他們的「自主權」。孩子在手遊中徹夜闖關，正是因為遊戲給了他們「我可以掌控、我可以成功」的回饋。

學齡前教育專家Gaynor Rice也曾表示，「冒險性遊戲」與具挑戰性的任務是孩子發展認知能力的關鍵。當缺乏這些挑戰時，孩子會因缺乏掌控感而焦慮。

這個周末，你就可以試著讓孩子自己下廚，當他們端上餐桌的料理獲得家人讚賞時，大腦產生的滿足感遠勝於社群軟體上的「讚」。當孩子感受到自己「有用」，現實就會開始比虛擬世界更有吸引力。

策略2：打造無人監控的社交空間，滿足歸屬感

過去，孩子在巷口玩耍；現在，社交則轉移到線上。Price強調，青少年渴望在「沒有大人監視」的情況下建立同儕連結。

例如：一位家長在車庫放了啞鈴，就成功讓孩子與朋友們每天準時報到健身。這並非因為他們多熱愛健身，而是因為那是專屬於他們的「領地」。在那裡，他們可以自在的社交。

如果家長能創造一個讓孩子感到「獨立、自主」的實體空間，手機自然會從「生活重心」變為單純的「聯絡工具」。

孩子不是愛滑手機，而是他們無法在現實生活中感到「自己有用」。給孩子有難度的任務來取代說教，並創造一個「自主空間」，讓孩子能與同儕自在相處，這才是最強的數位斷捨離。

資料來源：CNBC、衛報、BBC

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文孩子手機成癮拔不出來？想救下一代，父母得先給這「兩樣東西」

