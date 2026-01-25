年前被資遣她抱父母大哭 網友安慰：我也被資遣但父母已不在

農曆過年將到，一名女網友在網路Threads發文說，她年前被資遣，回家鄉看到等候她的父母，她沒說話只抱著父母大哭，許多網友安慰留言，其中一名網友安慰她，他也被資遣，但父母已不在，提醒女子好好陪伴父母，要永遠開心。

女網友網路發文表示，上月31日，去年最後一天她被資遣，最近幾天回老家，搭車到家鄉出站時看到父母已在等候，她一句話都說不出來，只能抱著他們大哭，這才知道自己真的累了，還好有家人在。

許多網友留言安慰她，休息後再出發，多人以自己經驗提醒她，記得申請失業給付，一名網友說，她丈夫也是上月31日辭職，多名網友看到發文感動說，家，就是最好的避風港和溫暖所在。

一名網友留言，他也被資遣，但父母已離開，他鼓勵女網友「好好陪伴父母，要永遠開心喔」。