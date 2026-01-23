長輩住院堅持不願請看護 過來人曝經驗勸：別拖累家人

許多長輩顧慮到子女工作忙碌，因此很多生活大小事都不想麻煩晚輩。有一名女網友發文透露家中長輩生病住院，卻堅持不願意請看護，讓她擔心沒有人能幫忙照顧，無奈只好發文求助。許多過來人以自身經驗建議一定要請，不然辛苦的會是家人。

這名女網友在PTT發文表示，醫護人員建議請看護來照料大小事，但家中長輩就是不願意，原PO能理解長輩想維持自主，也不想麻煩子女或陌生人，但家人就是抽不出人力來輪流24小時照顧。原PO擔心萬一發生突發狀況或者要上廁所都很不方便，但即使討論很多次，長輩就是堅持不願意。

她發文求助有經驗的網友，遇到類似情況該怎麼處理，是該尊重長輩意願，還是想辦法說服對方接受，「真的很矛盾，既想尊重他自主，也想大家都輕鬆一點，可以確保長輩安全」。

貼文引起討論，過來人分享經驗一致建議要請看護，不然累的是全家人，「一定要請，我爸去年10/28中風，一開始也是不願意請看護，我媽還說要自己顧到爆氣，我直接無視意見請全天看護，一路到現在也是好好的」、「不請的意思到最後就是要子女顧啦，這種到時候緊急還是會call你們處理，然後一天拖過一天妳就得離職了，趕快先請再說，才不會因為請看謢而氣到心臟病發作之類」、「他不請看護就變成要晚輩請假照顧了」、「在那不要不要，跌倒失能再來哭著後悔一切就來不及了」、「要請啊，不請全家人會累死」。

有網友認為應該是長輩不願意花錢，「他想省錢啦，他不想花錢而已」、「怕你們花錢」、「怕花錢，有可能覺得錢不夠不敢請，看護一天3000」、「我怎麼看都是不想花錢而已」；還有人猜測其他原因，「老人家事前都會想很多，新事物都會容易不接受，之後習慣就好，還會覺得很方便」、「有碰過病人是想要子女陪，所以堅持不請看護，子女陪才可以跟別人炫耀自己子女很孝順啊」、「家人算有錢但他也是不請看護啊，單純就是對方不知道家人習慣什麼的」、「怎麼看都是想凹家人當免錢看護」。