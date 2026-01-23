快訊

長輩住院堅持不願請看護 過來人曝經驗勸：別拖累家人

聯合新聞網／ 綜合報導
看護示意圖，人物與本文無關。圖／聯合報系資料照
許多長輩顧慮到子女工作忙碌，因此很多生活大小事都不想麻煩晚輩。有一名女網友發文透露家中長輩生病住院，卻堅持不願意請看護，讓她擔心沒有人能幫忙照顧，無奈只好發文求助。許多過來人以自身經驗建議一定要請，不然辛苦的會是家人。

這名女網友在PTT發文表示醫護人員建議請看護來照料大小事，但家中長輩就是不願意，原PO能理解長輩想維持自主，也不想麻煩子女或陌生人，但家人就是抽不出人力來輪流24小時照顧。原PO擔心萬一發生突發狀況或者要上廁所都很不方便，但即使討論很多次，長輩就是堅持不願意。

她發文求助有經驗的網友，遇到類似情況該怎麼處理，是該尊重長輩意願，還是想辦法說服對方接受，「真的很矛盾，既想尊重他自主，也想大家都輕鬆一點，可以確保長輩安全」。

貼文引起討論，過來人分享經驗一致建議要請看護，不然累的是全家人，「一定要請，我爸去年10/28中風，一開始也是不願意請看護，我媽還說要自己顧到爆氣，我直接無視意見請全天看護，一路到現在也是好好的」、「不請的意思到最後就是要子女顧啦，這種到時候緊急還是會call你們處理，然後一天拖過一天妳就得離職了，趕快先請再說，才不會因為請看謢而氣到心臟病發作之類」、「他不請看護就變成要晚輩請假照顧了」、「在那不要不要，跌倒失能再來哭著後悔一切就來不及了」、「要請啊，不請全家人會累死」。

有網友認為應該是長輩不願意花錢，「他想省錢啦，他不想花錢而已」、「怕你們花錢」、「怕花錢，有可能覺得錢不夠不敢請，看護一天3000」、「我怎麼看都是不想花錢而已」；還有人猜測其他原因，「老人家事前都會想很多，新事物都會容易不接受，之後習慣就好，還會覺得很方便」、「有碰過病人是想要子女陪，所以堅持不請看護，子女陪才可以跟別人炫耀自己子女很孝順啊」、「家人算有錢但他也是不請看護啊，單純就是對方不知道家人習慣什麼的」、「怎麼看都是想凹家人當免錢看護」。

父逝分配遺產！姊討回百萬紅包 她點頭完驚覺「虧大了」：根本名利雙收

一名網友控訴，父親猝逝未留遺言，在辦理遺產分配時，姊姊主張要拿回數十年來給老爸的壓歲錢，原Po當下沒想太多便答應，事後才驚覺自己虧大了...

懷念母親醃製的烏魚子 洋流鹹味交織暖香油潤

每年冬至前後的烏魚汛是母親最惦念的事，因為隨著魚群洄游之後，離家在外的兒孫返鄉潮也不遠了。 我們總是趕不上母親製作烏魚子的時間。只知道她到興達港等候回航的船隻卸貨，擠在魚販和散客中，眼明手快地挑選肥美的魚卵和烏魚殼，回家煮烏魚米粉、蒜苗烏魚湯嘗鮮，同時展開約二周製作烏魚子的工作，日子滿溢著魚鮮魚味。那陣子與她的視訊中總要聽取進度報告，雖然有時不免夾雜抱怨，但不知怎地，種種費時的醃製過程卻彷彿一把彩妝刷子，讓她的臉上顯得特別光鮮有神采。

我問我聞／陳長文，從穿粉紅色泡泡紗到披國旗的成長之路

2025年9月25日，「理律法律事務所」成立60年，慶生主題是「永續之路：從人治，到法制，入法治，臻良制」，這樣一個以國家、歷史定位的長路，哪裡是一家法律事務所的格局？ 「資深合夥人」陳長文是理律慶生大會開幕的主持人。他縱橫舞台，闡述理律重大事蹟，從憲法講到法律產業，更講到兩岸未來，PowerPoint用了各種顏色、圖表，並擠入許多極小的字。可以看到理律的豐富成績，更看到他的使命與急切。 我坐在台下一角，忽然冒出一個念頭：「如果理律沒有陳長文⋯⋯」。 「沒有理律，就沒有陳長文」，陳長文斬釘截鐵：「是理律打開我的視野。」

他鄉故鄉／陳長文的夢——法治走向良制、大愛穿透障礙

陳長文寫文章署名時，斜槓身分，最常寫的是「律師／法學教授」，最長的是：「同為台灣人、大陸人、中國人／抗戰戡亂功勳子弟／良制一國的信仰者」。 陳長文「好管閒事」，頗引起一些人不愉快。在台灣民主法治的道路上，他不平則鳴，口誅筆伐。他追求「法治」，不在乎是否「政治不正確」。 他不是現在才「政治不正確」。八O年代蔣經國主政時，六位「反共義士」在韓國劫持民航機，想來台灣，台灣「普天同慶」，他獨樹一幟，在媒體投書評論，刼機是「萬國公罪」，違反國際法、海牙公約，應該引渡或遣返，「不能因為政治正確，就違背人類共同文明的法律標準」。他的觀點，在戒嚴時代引起很大批評。他持續投書，九O年代，台灣終於對刼機人士採「遣返」原則。 他縈縈於心的是「良制」。「一國」的前提在「良制」：若是「良制」，何必「兩制」？若是「良制」，何懼「一國」？他後來傾絕大部分心力倡議「從人治，到法制，入法治，以臻良制」的「良制一國」論。

【花市手滑實錄】騷夏／買花的待人接物

執念至深的我，最高紀錄陽台有二十盆茶花，簡直快不能曬衣服和走路了。

