父逝分配遺產！姊討回百萬紅包 她點頭完驚覺「虧大了」：根本名利雙收

一名網友控訴，父親猝逝未留遺言，在辦理遺產分配時，姊姊主張要拿回數十年來給老爸的壓歲錢，原Po當下沒想太多便答應，事後才驚覺自己虧大了，感嘆姊姊不僅把錢拿回來，還賺到了孝女名聲，簡直是名利雙收，「我現在回想，真是好心機」。

該名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，父親猝逝，在辦理遺產分配時，姊姊主張要領回數十年來給爸爸的壓歲錢，她當時心想，那些本來就是對方的錢便答應了，怎料事後細數金額後才驚覺自己「虧大了」。

原Po指出，姊姊拿回了她的錢，但自己每年包給父親的3萬6千元紅包卻下落不明，她懊悔表示，當時根本沒想到這一點，等到印章蓋下去、木已成舟。原Po感嘆，姊姊每年包10萬元讓親戚認為她好孝順，但說穿了，只是把錢定期定額放在爸爸那邊存，等人走後再拿回去，賺了孝女名聲，姊姊「真是好心機」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「我爸過世，我阿嬤打了2個金子戒指給他戴著入土，結果十年後撿骨，阿嬤也要回去，我們也給她了，不過她很老時又給我們了」、「我們家很窮，其他叔叔、嬸嬸都是送金子給阿嬤，後來阿嬤死了我才知道一切都是算計，誰送的誰拿回去」、「還有更奸詐的，跟媽媽借錢按月還5000，在媽媽去世後就說每個月給5000是孝親費」。

但有人認為，既然送出就不該拿回來，「給了就給了，還有拿回來的，真誇張，把長輩當銀行」、「我是覺得送出去的就是對方的，也就是『遺產』了，有繼承權的都可以平分」。也有網友透露傳統習俗，「台灣的老傳統就是這樣，往生後晚輩送的金子是要還回去的」。