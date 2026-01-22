男友偷睡表姐還拍片…她崩潰吐更荒謬「亂倫內幕」 網驚呼：生病了？

一名女網友在Dcard發文爆料，指友人感情遭遇「超展開」背叛劇情，直言「到底要多噁心的表姐弟才會搞在一起」，內容曝光後引發大量討論。

原PO表示，朋友向來不喝酒，近日卻罕見喝到爛醉痛哭，傾訴與男友家庭糾葛的荒謬經歷。她透露，朋友從第一次見到男友表姐時，就莫名感到不舒服，後來才發現原因來自兩人之間「過度親密的互動」。包括牽手、依偎、同床共處，甚至互穿衣物，行為已遠超一般親戚界線。

更誇張的是，朋友事後發現男友與表姐私下發生性行為，甚至拍影片，讓她徹底崩潰。原PO還指出，該名表姐不只與朋友男友互動曖昧，過去也曾與男友哥哥糾纏，直到男方結婚生子，才被家人出面制止，隨後女方轉向朋友男友。即便明知朋友的存在，表姐仍以「只是親戚」為由頻繁接近，對外界質疑毫不在意。

原PO補充，朋友一路陪著男友走過多年交往歷程，從大學時期一路走到出社會，歷經男友跑船實習、服兵役、遠距離工作等階段。當男友家中經濟出狀況時，朋友也曾伸出援手，甚至為了怕對方壓力過大不吃飯，主動準備三餐照顧，付出有目共睹，卻換來如此結果，讓身邊友人都替她感到不值。

原PO感嘆，大家不斷勸朋友放下這段關係，但對方仍捨不得六、七年的感情，只能陪伴她慢慢走出陰霾，希望她能早日找回原本開朗的自己。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「這不是A片才有的情節嗎？我的天啊」、「表姐是不是生病了？」、「趕快分手啊還等什麼？」、「以前班上女同學也是跟她表哥搞在一起，還會大方分享跟表哥的性事給班上同學聽，畢業後聽到其他同學提起她說懷上表哥的小孩，但有沒有生下來就不得而知了」、「一個巴掌拍不響，今天就算沒有那個表姐，她男友也會跟別人搞上」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康