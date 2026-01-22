冰箱堆積如山！她嫌男友家廚房亂如戰場 掀兩派論戰：嫁進去了嗎

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」中發文，附上一張照片，抱怨男友母親家中的廚房過於雜亂，並直言「為什麼會亂成這樣」，引發網友廣泛討論。

該女網友在貼文中表示，偶爾會到男友家吃飯，但看到男友母親的廚房後感到「好燥」。她寫道：「為什麼會亂成這樣…就不能在餐桌好好吃飯嗎？」並認為既然都在客廳吃飯，要廚房幹嘛？還抱怨「冰箱囤成山，我的天啊！看了更躁鬱症」。從照片中可見，廚房內物品堆疊雜亂，似乎長期未整理。

貼文曝光後，迅速引發網友熱烈討論，意見分成兩派。部分網友認為女網友的行為欠妥，紛紛留言批評：「天啊，有夠沒禮貌，到別人家拍照，經過男方母親同意po網嗎？」、「這種千萬不可『娶』」、「又不是你家，你在燥什麼」、「不要想改變別人的生活，因為那是改變不了的」、「甘你什麼事啊？要在哪裡吃還由你作主啊？你是有要嫁進去人家家裡嗎？」。

也有不少人指出，這樣的情況其實相當普遍，「因為那叫『燥咖』」、「抱歉，我們也是在客廳配電視吃飯」、「哈，我怎麼覺得很正常」、「我婆家也是這樣耶…餐桌也堆滿東西，大家都到客廳吃飯」。

然而，也有部分網友對女網友的感受表示理解，甚至建議她儘早考慮分手。「要嘛別管，要嘛分手」、「快分手啊！」、「還有機會，快跑呀！」、「快逃我是過來人，千萬不要戀愛腦」、「成為一家人後，如果又是住一起的話，就變成你的責任了…快逃吧！」。