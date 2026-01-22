驚覺未婚妻隱瞞有子！準新郎婚前掙扎 網搖頭：這根刺很難拔

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
有一名網友於臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，分享自己在結婚登記前，驚覺未婚妻隱瞞自己已有一個孩子的經歷，引發網友熱烈討論。

該名網友在貼文中表示，他在結婚登記前才得知未婚妻其實已經有一個孩子，而這名孩子一直住在岳母家，稱呼未婚妻為「姑姑」。他坦言，當下得知此事時感到非常震驚且心情複雜。他表示，自己對孩子並無不滿，甚至很疼愛這個孩子，也能理解未婚妻可能因害怕或擔心而選擇隱瞞，但被蒙在鼓裡的感覺讓他感到非常不舒服，甚至開始懷疑是否還有其他事情被蒙在鼓裡。

該網友進一步表示，這件事讓他對婚姻和未來的生活感到迷茫，甚至動搖了對未婚妻的信任。他無法確定是否應該繼續這段感情，也因此向網友們尋求建議。

貼文曝光後，立刻引來大批網友留言討論。多數網友認為，這樣的隱瞞行為已經影響到信任基礎，建議原PO慎重考慮。「不結！很在意就隱瞞，以後會有隱瞞不完的事」、「不要結，這種大事也隱瞞，以後什麼事不能瞞，很可怕」、「潘朵拉的盒子一旦打開就很難回去了。三不五時的猜疑也會消磨彼此的感情，如果你能完全不猜疑也有把握未來不會翻起這個舊帳才繼續，不然這就是一根刺在心裡。」

然而，也有部分網友持不同看法，認為愛情可以克服一切，只要雙方坦誠相待仍有繼續的可能。一名網友分享自身經歷表示：「我跟我老公登記前4個多月他才知道我有孩子。我問他不在意嗎？他只說我愛的是你的人，孩子是無辜的，而且我會接納、只要孩子不反感他。結婚後到現在3年多，他和我小孩處得很好。」另一名網友則建議：「如果有愛就登記，不是很愛就放棄吧！至少是在登記前對你坦白說。」

