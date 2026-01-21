快訊

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

聽新聞
0:00 / 0:00

原本不是她的菜！ 女開「3個月試用期」最後卻愛死男友

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友原本認為男友不是她的菜，事後卻發現越來越愛男友了。情侶示意圖。圖／AI生成
一名女網友原本認為男友不是她的菜，事後卻發現越來越愛男友了。情侶示意圖。圖／AI生成

兩人交往除了初識的心動外，長期相處也是關鍵，日前有位女網友表示，她男友一開始不是她喜歡的類型，但因為對方的溫柔呵護，所以慢慢的也愛上了男友，原PO分享了許多生活瑣事，例如男友情緒穩定，就算她問男方為何可忍受她鬧脾氣，男友也冷靜回應「很多事都可以解決，我也有在慢慢改變自己」，讓她覺得男友十分有魅力。對此，許多網友直呼「妳根本愛死妳男友」。

一名女網友在Dcard發文表示，她跟男友在同一間公司工作，她是一個外向的人，而男友則是生活極為單調，甚至對她來說是「無聊」等級的人，但剛認識初期，她發現男方每次都可以約出門，而且陪她度過生活大小事，舉凡戴牙套需要喝營養品，男方會幫忙去藥局拿試用的營養品，或是幫忙買偏頭痛的藥物等等，種種的貼心舉動都讓原PO覺得「對方是好人」。

沒想到有天，男方主動告白了，女方則是因為隔天家人逝世，心裡尚未決定，於是向男方提出「三個月試用期」的方案，然而兩人交往後，她直言「男友一直是一個十分單調、無趣、小氣、呆板、生活常識匱乏的路痴大直男，我們三天一小吵，五天一大吵」。

不過到了現在，她開始覺得男友越來越有魅力，兩人還制定了交往的規則，像是主動告知、承諾行動、生活習慣、情緒溝通與安心感等等，原PO大讚「最近我時常覺得男友在閃閃發光，撇除我認為的缺點，其實他是一個十分暖心的人，他會在我生理期買紅豆湯、肩膀痠痛幫我按摩」。

文章曝光後，有網友大讚「妳根本愛死妳男友，還嘴硬，說不是妳的菜」、「我男友跟妳描述的性格好像，情緒穩定、言語溫和，會給予情緒價值，真的是很大的優點」、「這種互補的愛情，感覺會越走越順」、「我一直很佩服雙方個性差異大，還可以一直走下去的情侶，看完其實滿感動的」。

男友 情緒價值 情侶

延伸閱讀

三重「蔥油餅夫妻」遭獨子殺害 律師：趕走啃老子女才是真愛

他怒「星宇商務艙悶熱」拒再搭 內行說原因：空服員無能為力

觀光署拉抬國旅挨轟搞錯對手 網酸：住宿降6元也要發新聞稿

台灣零食成社交神器！留學生盤點宿霧最夯5大名單 網笑：可當貨幣用

相關新聞

原本不是她的菜！ 女開「3個月試用期」最後卻愛死男友

兩人交往除了初識的心動外，長期相處也是關鍵，日前有位女網友表示，她男友一開始不是她喜歡的類型，但因為對方的溫柔呵護，所以慢慢的也愛上了男友，原PO分享了許多生活瑣事，例如男友情緒穩定，就算她問男方為何可忍受她鬧脾氣，男友也冷靜回應「很多事都可以解決，我也有在慢慢改變自己」，讓她覺得男友十分有魅力。對此，許多網友直呼「妳根本愛死妳男友」。

比心動更重要！日網揭「男性隱藏擇偶標準」 太聽話反而NG

日本網站《Trill》近日分享一篇兩性觀察文章指出，比起戀愛初期的心跳加速與刺激感，「能不能自在相處」其實才是許多男性在選擇伴侶時，真正放在心裡的重要關鍵。以「能夠自然做自己」為核心，整理出男性容易被吸引、也更願意長久交往的女性特質。

期末報告讓渣男現形！研究「交友軟體」 她驚見男友在線約砲

一名女網友在Dcard分享她在課堂期末分組報告時，意外發現交往多年的前男友在小眾交友軟體上約會行為，引發網友熱烈討論。原PO表示，當時課堂分組研究的主題是「新型小眾交友軟體」，每人負責註冊並使用1、2個平台，以取得實際數據。

幾米／空氣朋友

空氣朋友。

【花市手滑實錄】王筱茵／北漂女子的花市人生化論

我覺得逛花市最有趣的是，明明同一個地方，但在不同季節、跟不同人前往，每次的看點與收穫都完全不同。

【小品文】陳育律／真正的人

無法登入帳號的滋味宛如被拒於租賃套房門外，儘管知道空間並不真正屬於自己，更在乎的是門內收存的文件、影像離自己而去……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。