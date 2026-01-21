原本不是她的菜！ 女開「3個月試用期」最後卻愛死男友

兩人交往除了初識的心動外，長期相處也是關鍵，日前有位女網友表示，她男友一開始不是她喜歡的類型，但因為對方的溫柔呵護，所以慢慢的也愛上了男友，原PO分享了許多生活瑣事，例如男友情緒穩定，就算她問男方為何可忍受她鬧脾氣，男友也冷靜回應「很多事都可以解決，我也有在慢慢改變自己」，讓她覺得男友十分有魅力。對此，許多網友直呼「妳根本愛死妳男友」。

一名女網友在Dcard發文表示，她跟男友在同一間公司工作，她是一個外向的人，而男友則是生活極為單調，甚至對她來說是「無聊」等級的人，但剛認識初期，她發現男方每次都可以約出門，而且陪她度過生活大小事，舉凡戴牙套需要喝營養品，男方會幫忙去藥局拿試用的營養品，或是幫忙買偏頭痛的藥物等等，種種的貼心舉動都讓原PO覺得「對方是好人」。

沒想到有天，男方主動告白了，女方則是因為隔天家人逝世，心裡尚未決定，於是向男方提出「三個月試用期」的方案，然而兩人交往後，她直言「男友一直是一個十分單調、無趣、小氣、呆板、生活常識匱乏的路痴大直男，我們三天一小吵，五天一大吵」。

不過到了現在，她開始覺得男友越來越有魅力，兩人還制定了交往的規則，像是主動告知、承諾行動、生活習慣、情緒溝通與安心感等等，原PO大讚「最近我時常覺得男友在閃閃發光，撇除我認為的缺點，其實他是一個十分暖心的人，他會在我生理期買紅豆湯、肩膀痠痛幫我按摩」。

文章曝光後，有網友大讚「妳根本愛死妳男友，還嘴硬，說不是妳的菜」、「我男友跟妳描述的性格好像，情緒穩定、言語溫和，會給予情緒價值，真的是很大的優點」、「這種互補的愛情，感覺會越走越順」、「我一直很佩服雙方個性差異大，還可以一直走下去的情侶，看完其實滿感動的」。