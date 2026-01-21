期末報告讓渣男現形！研究「交友軟體」 她驚見男友在線約砲

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友為了期末報告研究交友軟體，竟意外發現男友偷吃。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
一名女網友在Dcard發文，她在課堂期末分組報告時，意外發現交往多年的前男友利用交友軟體找其他人約會。

原PO表示，當時課堂分組研究的主題是「新型小眾交友軟體」，每人負責註冊並使用1、2個平台，以取得實際數據。原PO透露，她在其中一個平台註冊時，為避免誤會，使用了姊姊的背面照作大頭貼，沒有露臉。註冊幾天後，她收到多位男性打招呼的訊息，其中一則訊息寫著「單身純約，有興趣再回覆」，讓她震驚不已。起初她還懷疑可能是誤認或盜圖，但當對方傳來側面照時，她確認那人正是高中起就交往的男友，且照片竟然是自己拍的。

原PO描述，雖然平台上回覆訊息需付費，男友仍積極回應，她選擇繼續試探，並要求看到正面照後才考慮約會。她回想起交往期間，男友曾說過打工很累、錢不夠花；當她過節想吃餐廳，男友也說錢要省下來，感慨道「覺得自己像個天大的笑話」。

兩人談分手時，對方還辯稱只是交朋友，甚至怪罪原PO「妳這樣試探我很好玩嗎？妳真的好可怕」。她苦笑，雖然這段經歷很荒謬，但至少順利完成了報告，也看清對方的真面目。

留言區網友紛紛提醒她不要再浪費情感在不值得的人身上，「別再期待他回來了拜託，隔著螢幕都替妳不值」、「恭喜妳離開一個不值得的人」、「真的好可怕好扯，老天讓妳看清一個人」、「惱羞成怒的典型，開始怪別人」、「很多自己渣的人都會用洗腦的方式想把受害者變成加害者，妳別被帶偏了」。

也有網友安慰，「連搞一個期末分組報告都能讓妳抓到偷吃的渣男，垃圾什麼時候丟掉都不嫌晚」、「有學分，得到經驗還沒什麼損失，妳根本天選之人」。

