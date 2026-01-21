快訊

比心動更重要！日網揭「男性隱藏擇偶標準」 太聽話反而NG

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網站指出，男性喜歡做自己的女性。 示意圖／ingimage
日本網站《Trill》近日分享一篇兩性觀察文章指出，比起戀愛初期的心跳加速與刺激感，「能不能自在相處」其實才是許多男性在選擇伴侶時，真正放在心裡的重要關鍵。文章以「能夠自然做自己」為核心，整理出男性容易被吸引、也更願意長久交往的女性特質。

不讓人緊繃的相處感，帶來真正的安心

Trill指出，容易被男性選擇的女性，往往不會讓對方時時刻刻處於「必須表現得很好」的狀態。即使出現沉默，也不急著填滿話題；遇到意見不同時，能冷靜溝通，而非情緒化反應。這樣的相處氛圍，會讓男性產生「不用過度小心」、「可以放鬆做自己」的安全感。

不刻意討好，反而建立信任感

能自然相處的女性，並不會一味迎合對方。Trill強調，她們懂得拒絕不合理的要求，也重視自己的節奏與界線。從男性角度來看，這樣的態度代表著對方有清楚的自我，不容易過度依賴，反而讓人感到安心與可靠。

能輕易想像「一起生活的樣子」

當一段關係讓人不感到壓力時，未來的畫面也會自然浮現。從日常聊天、一起吃飯，到假日如何度過，這些平凡的生活片段，若能毫不費力地想像，往往會讓男性覺得「好像能走得長久」。文章認為，這種能被納入生活藍圖的感覺，是關係穩定的重要指標。

Trill在文末總結，真正的魅力不一定來自刻意經營，而是能否讓彼此在關係中放鬆下來。能讓對方自在、安心做自己的女性，自然更容易成為被珍惜、也被長久選擇的對象。

兩性關係 魅力 戀愛

相關新聞

原本不是她的菜！ 女開「3個月試用期」最後卻愛死男友

兩人交往除了初識的心動外，長期相處也是關鍵，日前有位女網友表示，她男友一開始不是她喜歡的類型，但因為對方的溫柔呵護，所以慢慢的也愛上了男友，原PO分享了許多生活瑣事，例如男友情緒穩定，就算她問男方為何可忍受她鬧脾氣，男友也冷靜回應「很多事都可以解決，我也有在慢慢改變自己」，讓她覺得男友十分有魅力。對此，許多網友直呼「妳根本愛死妳男友」。

比心動更重要！日網揭「男性隱藏擇偶標準」 太聽話反而NG

日本網站《Trill》近日分享一篇兩性觀察文章指出，比起戀愛初期的心跳加速與刺激感，「能不能自在相處」其實才是許多男性在選擇伴侶時，真正放在心裡的重要關鍵。以「能夠自然做自己」為核心，整理出男性容易被吸引、也更願意長久交往的女性特質。

期末報告讓渣男現形！研究「交友軟體」 她驚見男友在線約砲

一名女網友在Dcard分享她在課堂期末分組報告時，意外發現交往多年的前男友在小眾交友軟體上約會行為，引發網友熱烈討論。原PO表示，當時課堂分組研究的主題是「新型小眾交友軟體」，每人負責註冊並使用1、2個平台，以取得實際數據。

幾米／空氣朋友

空氣朋友。

【花市手滑實錄】王筱茵／北漂女子的花市人生化論

我覺得逛花市最有趣的是，明明同一個地方，但在不同季節、跟不同人前往，每次的看點與收穫都完全不同。

【小品文】陳育律／真正的人

無法登入帳號的滋味宛如被拒於租賃套房門外，儘管知道空間並不真正屬於自己，更在乎的是門內收存的文件、影像離自己而去……

