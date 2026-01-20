交往才發現男友是「山道猴子」 1舉動她秒喊：冷掉了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發現，男友的機車沒有裝後照鏡，此舉像是猴子，讓她直言「有點冷掉了」。示意圖／ingimage
一名女網友發現，男友的機車沒有裝後照鏡，此舉像是猴子，讓她直言「有點冷掉了」。示意圖／ingimage

男女交往過程中，難免會看到對方的缺點，但如果已經三觀不合，可能分手也不失為一個好選擇。日前一名女網友表示，她跟男友剛開始交往，男方的摩托車壞了，等到修好了，原PO才發現「男友是猴子（輕浮的人），機車居然沒有後照鏡」，她崩潰表示「我真的有點冷掉」。

一名女網友在Dcard發文表示，她跟男友在交友軟體認識的，剛認識男友時，對方的摩托車壞了，過了2個月後，她看到男友的摩托車，發現「沒有後照鏡」，然而原PO回想起交往的種種跡象，像是男友曾說過「每2個月就會出車禍」，還曾經怪車號不吉利，這些都像是標準的8+9猴（流氓）的形象，讓她崩潰表示「我男友沒有刺青、沒有跑趴、沒有喝酒，外表就是乖乖的奶狗，但我真的有點冷掉」，文末她則心碎詢問「男生幾歲後才會裝上後照鏡？」

文章曝光後，許多人急勸原PO「北宜、台七乙、很多知名山路也有很多這種長的乖乖的，留著捲毛香菇頭的山道猴子，假日就是載妹上去飆車，再來就變摔車」、「最後一句太好笑，正常誰不裝後照鏡？趕快保險，不然下次被載可能是最後一次」、「感覺男友有天會死在路上，反正早晚都要失去，不如現在就放手」、「這種害人害己的89猴，妳還在等他裝後照鏡？」、「如果妳只是上來純發文，沒有實際作為，下次有可能社會版面出現的就是妳」、「正常買車就有後照鏡，不是幾歲後才會裝後照鏡的問題」、「後照鏡買機車的時候就都有附了，妳應該問的是男生退化返祖到幾萬年前的猴子，才會把後照鏡拔掉？」

根據「內政部警政署」指出，擅自增減後照鏡、排氣管等，影響行車安全，將依《道路交通管理處罰條例》第16條第1項第2款規定，處汽車所有人新臺幣900元至1,800元罰鍰外，並責令改正，另外有部分汽機車會改裝頭燈，依第18條第1項規定，汽車車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更不申請公路主管機關施行臨時檢驗而行駛者，處汽車所有人新臺幣2,400元至9,600元罰鍰，並責令其檢驗。

山道猴子 摩托車 男友

相關新聞

閨密男友黑歷史多！她猶豫「該講嗎」 過來人搖頭：恐裡外不是人

一名女網友在Dcard發文分享內心掙扎，描述自己身邊一位條件出眾的好友，外貌亮眼、學業與工作表現優秀，個性溫柔，學生時期一直是朋友圈中被呵護的存在。然而，這名好友因原生家庭關係緊張，長期缺乏安全感，對親密關係高度依賴，也成了日後感情反覆受傷的關鍵背景。

朋友生完收10萬紅包！她怨貢獻婆家無回報 過來人勸：投資自己就好

如何跟婆家相處，是每個媳婦都要面對的課題。一名媳婦發文，稱朋友剛生完孩子，婆婆立刻包了10萬紅包給她，反觀她的婆婆什麼也沒給，她過年還會給婆家紅包，生完孩子後卻完全沒收到任何東西或關心，讓她非常心寒。對此，網友們建議既然婆家沒包紅包給她，她自然也不用包給婆家。

【花市手滑實錄】施彥如／如果在花市，一個前花農之子的妻

無論我如何明示暗示，甚至直接帶他到花店，他都能指著桔梗，告訴我產地收購價...

【慢慢讀，詩】綠蒂／預約的告別式

預約的一個自己可以參與的告別式／不喜歡白色鮮花的簇擁的哀禱／只要有愉悅的詩歌和音樂／只要有你愛的微笑和祝福……

【小品文】鄭麗卿／落了漆

忽然，腳底涼涼的，有水的感覺。冷氣窗四周的牆面，終於也頂不住風雨，沿著龜裂的痕跡雨水慢慢凝結，幾行水珠像牆壁的淚水那樣汨汨流下……

