交往才發現男友是「山道猴子」 1舉動她秒喊：冷掉了

男女交往過程中，難免會看到對方的缺點，但如果已經三觀不合，可能分手也不失為一個好選擇。日前一名女網友表示，她跟男友剛開始交往，男方的摩托車壞了，等到修好了，原PO才發現「男友是猴子（輕浮的人），機車居然沒有後照鏡」，她崩潰表示「我真的有點冷掉」。

一名女網友在Dcard發文表示，她跟男友在交友軟體認識的，剛認識男友時，對方的摩托車壞了，過了2個月後，她看到男友的摩托車，發現「沒有後照鏡」，然而原PO回想起交往的種種跡象，像是男友曾說過「每2個月就會出車禍」，還曾經怪車號不吉利，這些都像是標準的8+9猴（流氓）的形象，讓她崩潰表示「我男友沒有刺青、沒有跑趴、沒有喝酒，外表就是乖乖的奶狗，但我真的有點冷掉」，文末她則心碎詢問「男生幾歲後才會裝上後照鏡？」

文章曝光後，許多人急勸原PO「北宜、台七乙、很多知名山路也有很多這種長的乖乖的，留著捲毛香菇頭的山道猴子，假日就是載妹上去飆車，再來就變摔車」、「最後一句太好笑，正常誰不裝後照鏡？趕快保險，不然下次被載可能是最後一次」、「感覺男友有天會死在路上，反正早晚都要失去，不如現在就放手」、「這種害人害己的89猴，妳還在等他裝後照鏡？」、「如果妳只是上來純發文，沒有實際作為，下次有可能社會版面出現的就是妳」、「正常買車就有後照鏡，不是幾歲後才會裝後照鏡的問題」、「後照鏡買機車的時候就都有附了，妳應該問的是男生退化返祖到幾萬年前的猴子，才會把後照鏡拔掉？」

根據「內政部警政署」指出，擅自增減後照鏡、排氣管等，影響行車安全，將依《道路交通管理處罰條例》第16條第1項第2款規定，處汽車所有人新臺幣900元至1,800元罰鍰外，並責令改正，另外有部分汽機車會改裝頭燈，依第18條第1項規定，汽車車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更不申請公路主管機關施行臨時檢驗而行駛者，處汽車所有人新臺幣2,400元至9,600元罰鍰，並責令其檢驗。