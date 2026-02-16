除夕回公婆家吃年菜…小姑一句話惹怒媳婦 網友教戰回應法

農曆新年是不少家庭團聚的時刻，但婆媳、妯娌、親戚之間的相處，也常因一句話、一個要求而擦槍走火。日前就有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文分享自身經歷，意外引發大批網友熱烈討論。

原PO表示，自己結婚已進入第五年，過去每年除夕都是在公婆家吃團圓飯，年夜飯一向由公公向外訂購年菜，流程也相對單純。沒想到今年卻被小姑突然一句話打破平衡，對方開口詢問：「什麼時候可以吃到妳煮的飯？」讓她當場愣住，不知道該如何回應，因此上網求助，詢問「大家會怎麼回應沒禮貌又玻璃心的小姑？」

貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言「教戰」。不少人直言，千萬不要輕易答應，否則恐怕「有一次就會有第二次」，甚至建議「泡泡麵給她吃」、「飯很簡單，煮一鍋給她吃到撐」。

也有網友主張硬起來，像是「煮啊！煮一桌超難吃的，次年公公會繼續訂年菜」、「鹽多點、油多點、肉焦點、碗多破點」，甚至有人直言「妳就跟小姑說等她嫁出去的那年」。

此外，也有不少網友分享機智又不失分寸的回應方式，例如「確定要吃我煮的？要確喔」、「我比較想吃小姑的廚藝」、「先吃妳煮的，好讓我有個參考」，甚至自嘲式地回應「我煮的我家人都不敢吃了，妳敢嗎？」讓氣氛轉為玩笑。