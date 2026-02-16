快訊

礁溪車站前驚傳持刀傷人！高中生疑與母吵架 拿美工刀隨機刺傷女子送醫

78歲鄭少秋愛女驟逝！無法見最後一面太痛 「人間蒸發3年」行蹤曝光

冬奧／陳映竹競速滑冰500公尺並列第11締新猷 起步滑一下留遺憾

除夕回公婆家吃年菜…小姑一句話惹怒媳婦 網友教戰回應法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦每年除夕都是在公婆家吃團圓飯，但今年小姑問一句：「什麼時候可以吃到你煮的飯？」讓她當場愣住。示意圖／ingimage
一名媳婦每年除夕都是在公婆家吃團圓飯，但今年小姑問一句：「什麼時候可以吃到你煮的飯？」讓她當場愣住。示意圖／ingimage

農曆新年是不少家庭團聚的時刻，但婆媳、妯娌、親戚之間的相處，也常因一句話、一個要求而擦槍走火。日前就有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文分享自身經歷，意外引發大批網友熱烈討論。

原PO表示，自己結婚已進入第五年，過去每年除夕都是在公婆家吃團圓飯，年夜飯一向由公公向外訂購年菜，流程也相對單純。沒想到今年卻被小姑突然一句話打破平衡，對方開口詢問：「什麼時候可以吃到妳煮的飯？」讓她當場愣住，不知道該如何回應，因此上網求助，詢問「大家會怎麼回應沒禮貌又玻璃心的小姑？」

貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言「教戰」。不少人直言，千萬不要輕易答應，否則恐怕「有一次就會有第二次」，甚至建議「泡泡麵給她吃」、「飯很簡單，煮一鍋給她吃到撐」。

也有網友主張硬起來，像是「煮啊！煮一桌超難吃的，次年公公會繼續訂年菜」、「鹽多點、油多點、肉焦點、碗多破點」，甚至有人直言「妳就跟小姑說等她嫁出去的那年」。

此外，也有不少網友分享機智又不失分寸的回應方式，例如「確定要吃我煮的？要確喔」、「我比較想吃小姑的廚藝」、「先吃妳煮的，好讓我有個參考」，甚至自嘲式地回應「我煮的我家人都不敢吃了，妳敢嗎？」讓氣氛轉為玩笑。

年夜飯 除夕 媳婦 年菜

延伸閱讀

挑雞蛋選最大顆較划算？76年老牌蛋行揭密：內行人特別找小的

煮湯喝好浪費！營養師揭白蘿蔔防癌關鍵 3招吃出最強保護力

台灣人赴日免稅結帳「1舉動」獲店員狂讚 網友：好貼心學起來

怪食物神似雞母蟲！她PO照掀熱議 網曝老饕級美味吃法

相關新聞

除夕回公婆家吃年菜…小姑一句話惹怒媳婦 網友教戰回應法

農曆新年是不少家庭團聚的時刻，但婆媳、妯娌、親戚之間的相處，也常因一句話、一個要求而擦槍走火。日前就有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文分享自身經歷，意外引發大批網友熱烈討論。

書摘｜《媽媽吃魚頭》過節吃好料 用五感體會幸福

現在有所謂「儀式感」一詞，適度的儀式感能使人感到幸福。回想起來，媽媽多年來以各種深具儀式感的節慶食物滋養我們，讓我們充分以五感體會每一個節日，的確積累了深深的幸福。 隨著每年不同的節日到來，節慶食物隨不同節氣輪流上桌，端午包粽、過年的甜粿、發粿、糖果，還有中秋節吃月餅、柚子，甚至等我們大了些，媽媽也順應潮流準備起了耶誕大餐、跨年大餐等等。 特殊的儀式性食物讓孩子們充滿期待，且節慶氛圍濃厚，父母的愛與重視更在其間蔓延。每年每年吃著粽子、刈包、湯圓的我們，嘴笑開開，真的好幸福啊！

凌明玉／【理想的春節】請讓我孤獨的過年

差不多十月，我會莫名恐慌，一年即將劇終，整人的年假又要撲面而來。

洵美／一定要回婆家過年嗎？

「除夕和大年初一是我最自由自在的時候。」朋友的婆家在台中，結婚頭兩年，她跟隨先生回家過年，卻因為瑣事和婆家眾親友鬧得不愉...

心玲／放下怨念，不再綑綁自己

多年來，我心中盤據的怨念，最近終於頓悟且輕鬆放下，不再糾結無盡了。

梁純綉／另一種圓滿

和婆婆媽媽們一起用餐，話題自然轉向和下一代的相處，大夥兒對於時代變遷所帶來的倫理轉變，格外有感。其中S的分享，想必是許多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。