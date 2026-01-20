快訊

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

閨密男友黑歷史多！她猶豫「該講嗎」 過來人搖頭：恐裡外不是人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友猶豫要不要向閨密透露其男友的黑歷史。 示意圖／ingimage
一名女網友猶豫要不要向閨密透露其男友的黑歷史。 示意圖／ingimage

一名女網友在Dcard發文分享內心掙扎，描述自己身邊一位條件出眾的好友，外貌亮眼、學業與工作表現優秀，個性溫柔，學生時期一直是朋友圈中被呵護的存在。然而，這名好友因原生家庭關係緊張，長期缺乏安全感，對親密關係高度依賴，也成了日後感情反覆受傷的關鍵背景。

原PO簡要提到，好友曾與初戀糾纏多年，青春幾乎全數投入，分手後仍未真正抽身，長時間處在不對等的關係中。直到後來結束這段關係，她才短暫單身，並在職場上遇見現任對象。對方條件優渥、收入高、相處愉快，也讓好友逐漸找回自信，生活狀態明顯改善，外在與心態都產生正向轉變。

兩人關係初期並不明朗，長時間介於曖昧與不確定之間，讓原PO與其他朋友多次勸告。直到對方正式表態、公開戀情，甚至一同出國、在社群放閃，大家才稍微放心。後續好友家中突發重大經濟危機，對方出手相助、提供生活支持，也讓她第一次感受到脫離原生家庭束縛的可能。

然而，事情的另一面逐漸浮現。原PO與另一位朋友得知，男方在與好友尚未正式交往、仍是曖昧關係時，其實已有交往對象，甚至在不同時間與多名女性保持親密往來。這些過去的行為與私下言談，讓原PO對這段感情的基礎產生強烈疑慮，也對好友毫不知情的狀態感到不安。

如今她陷入兩難。一邊是好友重新建立的自信；另一邊，則是自己掌握的事實讓好友再次走進不對等的關係。

貼文曝光後，不少人認為不宜貿然揭開真相，「我不會講欸，除非有『現在進行式』的出軌證據，但也是要三思」、「她現在這麼依賴這個男的，感覺講了她也不會信」、「不要講，妳朋友沒有後路，她兩次都是渣男不是巧合，分了人生也很難更好」、「她根本不會想知道，就讓她繼續幸福吧」、「戀愛腦不用救，妳會裡外不是人」、「我個人當初選擇講，我覺得我有義務顧好我自己最好的朋友，結果最後裡外不是人」。

也有另一派網友認為，適度讓好友知道真相，才不會讓關心變成縱容，「如果是我我會講，但她要怎麼選擇是她的自由」、「當做說別人的故事說給她聽，問她如果她是女主角想不想知道真相，然後點到為止」、「不要妳去講，用點手段旁敲側擊讓她知道就可以了」、「她自己不改變下一個也會是渣男，妳透露一點資訊給她就好不要明講」。

閨密 渣男 親密關係 原生家庭 兩性關係

延伸閱讀

愛雅懷孕被詛咒「一屍兩命」報案 夏和熙聲援閨蜜：不祝福不要對話

小S女兒Lily許韶恩接下Dior彩妝形象大使　媽媽一句話神救場：「說錯就裝沒事」

倪安東和管罄愛巢房東竟是這位天后 年租金金額曝光

申敏兒、金宇彬完婚！神仙夫妻兩套婚紗品牌公開，閨蜜孔曉振當年也穿它

相關新聞

閨密男友黑歷史多！她猶豫「該講嗎」 過來人搖頭：恐裡外不是人

一名女網友在Dcard發文分享內心掙扎，描述自己身邊一位條件出眾的好友，外貌亮眼、學業與工作表現優秀，個性溫柔，學生時期一直是朋友圈中被呵護的存在。然而，這名好友因原生家庭關係緊張，長期缺乏安全感，對親密關係高度依賴，也成了日後感情反覆受傷的關鍵背景。

朋友生完收10萬紅包！她怨貢獻婆家無回報 過來人勸：投資自己就好

如何跟婆家相處，是每個媳婦都要面對的課題。一名媳婦發文，稱朋友剛生完孩子，婆婆立刻包了10萬紅包給她，反觀她的婆婆什麼也沒給，她過年還會給婆家紅包，生完孩子後卻完全沒收到任何東西或關心，讓她非常心寒。對此，網友們建議既然婆家沒包紅包給她，她自然也不用包給婆家。

【花市手滑實錄】施彥如／如果在花市，一個前花農之子的妻

無論我如何明示暗示，甚至直接帶他到花店，他都能指著桔梗，告訴我產地收購價...

【慢慢讀，詩】綠蒂／預約的告別式

預約的一個自己可以參與的告別式／不喜歡白色鮮花的簇擁的哀禱／只要有愉悅的詩歌和音樂／只要有你愛的微笑和祝福……

【小品文】鄭麗卿／落了漆

忽然，腳底涼涼的，有水的感覺。冷氣窗四周的牆面，終於也頂不住風雨，沿著龜裂的痕跡雨水慢慢凝結，幾行水珠像牆壁的淚水那樣汨汨流下……

【當代散文】周芬伶／女中路（下）

A看著多加，完全不認識她，或者說A以前認識的她只是表面，看著好友沉浸在愛情中，感覺很複雜。她看A是否一樣？……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。