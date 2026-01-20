朋友生完收10萬紅包！她怨貢獻婆家無回報 過來人勸：投資自己就好
如何跟婆家相處，是每個媳婦都要面對的課題。一名媳婦發文，稱朋友剛生完孩子，婆婆立刻包了10萬紅包，反觀她的婆婆什麼也沒給。她表示過年都會給婆家紅包，生完孩子後卻完全沒收到任何東西或關心，讓她非常心寒。
一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，提到朋友剛生完孩子，不久後就收到了婆婆包的10萬元紅包，還包了2萬元給孩子；反觀她的婆家，結婚三年來公婆完全沒包紅包給她或孩子，老公的兩個姊姊也沒送過孩子任何禮物。
原PO表示，每年過年她都會包1萬2給公婆，更會包4千8給老公的姪子與姪女，但婆家完全沒給過她，甚至生完孩子回去婆家也沒感受到任何關心，油飯錢也是自己負擔的，讓她忍不住直言：「真的感到很心寒。」
此文一出，不少網友建議她不必熱臉貼冷屁股，「過年紅包讓先生包，妳不要包啊，如果妳朋友沒有收到這些紅包，妳是不是就不難受？生孩子是妳跟先生想要的，不是為了這些紅包」、「他們沒給，妳也不用熱臉貼冷屁股，省下來」、「以後不要包了，對自己父母好就好了」、「過年紅包妳可以省下來，一回生二回熟，他們會習慣的」。
也有網友分享類似經驗，「以前我買十個便當，前婆家也沒給錢，建議錢不要給婆家，像丟水一樣，要投資也是投資自己小孩」、「我生2個，我婆婆、小姑也沒有任何表示，可能是婆家手頭並不寬裕，不要跟別人比較，人比人氣死人」、「我也都沒有，生完第一天先生就被要生活費，總之，要生之前自己存好存滿，錢守著用」。
